Мошенничество приняло газообразную форму

“Ъ” стали известны подробности процесса, связанного с резонансным уголовным делом в отношении экс-топ-менеджеров АО «Газпром газораспределение Краснодар», обвиняемых в получении взяток в составе оргпреступного сообщества. После ареста руководителей региональных структур «Газпрома» житель Краснодара Александр Чегодаев вместе с сообщниками пообещал семье директора АО Алексея Руднева обеспечить смягчение обвинения и освобождение из СИЗО. Решение вопроса злоумышленники оценили в 125 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: OAO «Газпром газораспределение Краснодар» Генеральный директор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: OAO «Газпром газораспределение Краснодар»

Славянский городской суд Краснодарского края слушает уголовное дело в отношении жителя Краснодара Александра Чегодаева, обвиняемого в мошенническом присвоении средств семьи Алексея Руднева, бывшего директора АО «Газпром газораспределение Краснодар», в сумме 125 млн руб. Топ-менеджер кубанской структуры «Газпрома» был задержан в ноябре 2021 года вместе с другими лицами по обвинению в коррупции.

Вскоре после этого, как полагает следствие, злоумышленники, в числе которых был Александр Чегодаев, пообещали родственникам Алексея Руднева организовать передачу взятки должностным лицам правоохранительной системы. Господин Чегодаев обещал способствовать изменению меры пресечения задержанному Алексею Рудневу, обеспечив его освобождение из следственного изолятора. Также, по версии обвинения, он заверил семью экс-руководителя АО «Газпром газораспределение Краснодар», что якобы имеет возможность добиться переквалификации обвинения на менее тяжкие составы преступлений. Обвинение полагает, что предлог для получения денежных средств от семьи задержанного был заведомо ложным. Господин Чегодаев и его сообщники не имели возможности и не намеревались исполнять свои обещания.

Средства от родственников Алексея Руднева получил не сам Александр Чегодаев, а его сообщник, который вскоре скончался, судьба похищенных денег неизвестна.

Родственники экс-топ-менеджера АО «Газпром газораспределение Краснодар» Руднева освобождены от ответственности за коррупцию, так как добровольно сообщили о ситуации в правоохранительные органы.

В ходе следствия и в начале судебного процесса в Славянском городском суде Александр Чегодаев находился под стражей. В настоящее время подсудимому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Фигурант дела не признает вину в присвоении средств, утверждая, что ему все же было известно о незаконной коррупционной схеме в интересах арестованного Руднева. Адвокаты Александр Харченко и Влада Маркова, осуществляющие защиту Александра Чегодаева, не стали комментировать ход процесса, ссылаясь на то, что их общение со СМИ не согласовано с подзащитным.

Уголовное дело в отношении руководства краснодарских структур «Газпрома» в настоящее время слушает Кузьминский райсуд Москвы. По версии обвинения, гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев, его заместитель Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев и Константин Лютый, руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко входили в организованное преступное сообщество (ст. 210 УК РФ). Злоумышленники получили взятки за подключение к сетям на общую сумму 114 млн руб. от владельцев участков, на которых строились многоквартирные дома, гостиницы и промышленные объекты, утверждает обвинение.

Анна Перова, Краснодар