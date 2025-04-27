Газовик нашел управу на следствие

Как стало известно “Ъ”, бывшему гендиректору АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексею Рудневу, главному фигуранту уголовного дела о предполагаемой коррупции при газификации Кубани, удалось доказать, что следствие велось с нарушениями. Поскольку обычные жалобы на следственные действия, как правило, отклоняются судами, защита обвиняемого подала административный иск, который был полностью удовлетворен Басманным райсудом. Теперь этой практикой пользуются защитники по другим делам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: OAO «Газпром газораспределение Краснодар» Бывший гендиректор АО «Газпром газораспределение Краснодар» Алексей Руднев

Фото: OAO «Газпром газораспределение Краснодар»

События, которые легли в основу административного иска, произошли еще в 2023 году. Тогда, по данным Алексея Руднева, Генпрокуратура, надзирающая за расследованием уголовного дела, в которую он обратился с жалобой на нарушения со стороны следователя, переправила его заявление в Главное следственное управление СКР. Через два месяца господин Руднев получил формальный ответ, причем от следователя главка, на которого он и жаловался. Нарушений тот в своих действиях не обнаружил.

Поскольку обжалование следственных действий и бездействий в Басманном суде Москвы в рамках Уголовно-процессуального кодекса, как правило, ни к чему не приводит, заявитель подал административный иск к следователю и его управлению в этот суд.

Судья его полностью удовлетворил, обязав комитет рассмотреть заявление господина Руднева о возможных нарушениях и даже преступлениях (фальсификациях), совершенных в ходе расследования. Обжаловать решение ответчики даже не стали.

Следует отметить, что судебное решение на уголовное преследование Алексея Руднева не повлияло: обвинение по уголовному делу в отношении него и других фигурантов было утверждено Генпрокуратурой. Более того, ссылаясь на то, что господин Руднев в свое время был краевым депутатом, а потому может, используя связи в органах госвласти, оказать давление на правосудие, прокуратура добилась в Верховном суде России изменения территориальной подсудности уголовного дела с краснодарской на московскую. Сейчас оно слушается в Кузьминском районном суде столицы.

Помимо экс-главы АО «Газпром газораспределение Краснодар» Руднева по делу проходят его бывший заместитель по вопросам строительства Александр Савостьянов, заместители директоров филиалов компании в Сочи, Геленджике, Анапе и Краснодаре Алексей Петров, Олег Буткевич, Станислав Бариев, Константин Лютый и Олег Власов. Кроме того, под суд попали руководители ООО «Абинское специализированное строительно-монтажное предприятие "Газовик"» Сергей Асадов и Сергей Лебедь, а также учредитель ООО «Инженерсервис» Наталья Токаренко. Они обвиняются в получении взяток в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества или участии в нем (ч. 6 ст. 290 и ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, ОПС, организованное Алексеем Рудневым, действовало с мая 2017 года до ноября 2021 года, когда его предполагаемых участников задержали, а потом и взяли под стражу.

Следствие полагает, что участники преступной группы получили взятки в виде живых денег и ценных подарков на общую сумму более 114 млн руб. за своевременное подключение к газовым сетям многоквартирных домов, гостиниц и промышленных объектов.

Зная, что застройщики обладают значительными средствами, но зачастую ограничены в сроках строительства, участники ОПС сообщали предпринимателям, что могут препятствовать им на всех этапах газификации, затягивая согласование подключения. Чтобы вопросы решились положительно, сотрудники АО «Газпром газораспределение Краснодар», по материалам дела, рекомендовали клиентам обращаться за разработкой проекта и заказом на монтажные работы в связанные с ними компании. Последние якобы обсуживали застройщиков по завышенным ценам.

Взятками же следствие признало выплаты по договорам подрядчикам структуры «Газпрома», а также откаты от них руководству краевой компании. Впрочем, в Кузьминском суде ряд свидетелей выводы следствия не поддержал, сообщив, что ничего криминального в действиях участников газификации не было.

Отметим, что административная практика Басманного райсуда не осталась незамеченной. С подобными исками в него теперь обращаются многие защитники.

Николай Сергеев