Сегодня отмечает юбилей двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира по биатлону Ольга Медведцева

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ольга Медведцева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ее поздравляет двукратный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров:

— Вместе с Ольгой мы выигрывали медали на Олимпийских играх в Солт-Лейке в 2002 году. Тогда она была молодой спортсменкой, но ее огромный талант, невероятная внутренняя сила и запредельная самоотдача уже были при ней. Прошло много лет, она выиграла еще одно олимпийское золото, родила и воспитывает с мужем четверых детей, возглавляет Федерацию биатлона Красноярского края и по-прежнему удивляет своей энергией и самоотдачей. Справедливая, искренняя, надежная и бесстрашная в работе, совершено очаровательная в жизни — про таких, как Ольга Медведцева, говорят: соль земли русской. От себя лично, от команды СБР и всего биатлонного сообщества — самые искренние поздравления Ольге Валерьевне. Пусть хватает сил и на свою родную семью, и на большую биатлонную.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»