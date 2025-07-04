Москвичи устремились в Африку

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, какие страны пользуются популярностью у россиян и во сколько обойдется отдых в них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Тренд на освоение новых экзотичных направлений возник почти сразу после введения масштабных ограничений в авиации. В течение последних трех лет большое внимание привлекала Азия. Россияне, можно сказать, массово открывали для себя Южную Корею и Японию. Теперь выяснилось, что спрос на туры в африканские страны за год подскочил на 50%. Наибольший прирост интереса наблюдается к Танзании (число запросов увеличилось более чем на 150%), затем Кения (+141%) и Сейшелы (+71%).

В последние годы в Африку из России ездили в основном ради сафари-туров, чтобы вживую посмотреть на львов и слонов. Особой популярностью у блогеров пользовались отели с одомашненными жирафами: в таких местах нужно непременно заснять завтрак у большого окна, через которое жираф тоже лакомится угощениями на столе. В 2025 году, по словам представителей сервиса «Купибилет», к интересующим туристов локациям стали присоединяться Кения, Маврикий и Руанда. Чаще других, конечно, в сторону Африки смотрят жители Москвы. Но есть и путешественники из Санкт-Петербурга и Сочи.

Как таковые туры в Африку остаются в зоне индивидуальных продуктов. Чаще всего это группы из восьми-десяти человек, которых сопровождают гиды на авторском экскурсионном маршруте. Например, за 120 тыс. руб. можно в течение шести дней проехать по марокканским пляжам и пустынями на автомобилях. Билеты сюда не входят. Более понятный клиентам африканский отдых в Тунисе и Египте — туры там начинаются от 130 тыс. руб. На сервисах появляется все больше отелей в Танзании, прежде всего на острове Занзибар. Проживание на двоих в комфортабельном отеле там обойдется в сумму от 220 тыс. руб. за неделю. Билеты из Москвы и назад — еще плюс 90 тыс. с человека.

Яна Лубнина