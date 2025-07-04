ВС подтвердил законность увольнения депутата Госдумы Юрия Напсо

Верховный суд России подтвердил законность досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо, который более двух лет не появлялся на работе. Об этом пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В апреле Госдума проголосовала за лишение мандата Юрия Напсо на основании неисполнения им депутатских обязанностей в течение 734 дней. Политик обжаловал решение в Верховном суде, утверждая, что отсутствовал по болезни и проходил лечение в ОАЭ. Он ссылался на Трудовой кодекс, согласно которому увольнение за отсутствие по болезни недопустимо. Однако суд не согласился с этой позицией.

Верховный суд разъяснил, что закон позволяет досрочно прекратить полномочия депутата при неисполнении обязанностей в течение 30 и более дней независимо от наличия уважительных причин. Это связано с правовой природой депутатского мандата и спецификой парламентской работы. Отмечается, что депутаты Госдумы осуществляют свою деятельность в публичных интересах, чем обусловливается как их специальный правовой статус, так и определенные последствия в связи с неисполнением возлагаемых на них обязанностей.

При этом суд отметил, что применение нормы об увольнении депутата не должно ограничиваться установлением только формального основания. Однако конкретные ситуации для применения этой нормы не уточнялись.