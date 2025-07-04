По делу о мошенничестве арестовали главу правления АО «Румо» и трех фигурантов

Мещанский райсуд Москвы отправил в СИЗО на 1 месяц и 10 суток председателя правления АО «Румо» Андрея Горшкова. Вместе с ним арестовали управляющую Союза «Урсо АУ» Эльвиру Шабанову, гендиректора ООО «Двигатель Революции» Игоря Лашманова и четвертый фигурант Олег Смирнов. Их всех обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, сообщила пресс-служба судов Москвы.

По данным «Ъ-Приволжье», дело касается продажи здания обанкротившегося ГП «Научно-исследовательский институт по экономике и управлению в автомобильной промышленности» (НИИЭУАвтопром). Предполагается, что господин Горшков привел на банкротные торги две аффилированные фирмы, подговорил конкурсного управляющего и купил здание по заниженной цене. Своими действиями фигуранты нанесли ущерб Росимуществу.

Представители главы правления опровергают его причастность к преступлению. По их словам, здание купила компания «Бизнес сейв», а предприятие Андрея Горшкова «Финстройконсалт» оспаривало торги, считая, что площадь здания занизили. В 2024 году коммерсанты договорились, и господин Горшков купил долю в «Бизнес сейве».

АО «Румо» основано в 2018 году на базе ОАО «Румо» (ранее называлось «Двигатель революции» и «Фельзер и Ко». Завод действовал с 1847 года и занимался разработкой, производством, поставками и сервисом газомотокомпрессоров, поршневых компрессоров и агрегатов на их основе. Производство и администрация завода находятся в Нижнем Новгороде.

Никита Черненко