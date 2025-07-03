В Москве арестовали председателя правления АО «РУМО» Андрея Горшкова

Как выяснил «Ъ-Приволжье», по решению Мещанского райсуда Москвы в июне был арестован предправления инжиниринговой компании РУМО Андрей Горшков, ему инкриминировали ч. 2 ст. 201 УК «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Однако с деятельностью РУМО расследование никак не связано. Оно касается продажи с банкротных торгов здания ГП «Научно-исследовательский институт по экономике и управлению в автомобильной промышленности» (НИИЭУАвтопром). Следствие полагает, что Андрей Горшков, приведя на торги две аффилированные фирмы и подговорив конкурсного управляющего, купил здание обанкротившегося государственного института по заниженной цене, чем был нанесен ущерб Росимуществу.

Представители Андрея Горшкова это опровергают. По их словам, здание в 2022 году за 167,7 млн руб. купила компания «Бизнес сейв» нижегородского застройщика Петра Белова. А компания «Финстройконсалт» Андрея Горшкова, проигравшая эти торги, долго оспаривала их в суде, считая, что конкурсный управляющий занизил площадь здания и сделку надо отменить. Однако арбитражный суд не признал цену сделки заниженной, а в 2024 году коммерсанты договорились, и Андрей Горшков выкупил у Петра Белова долю в ООО «Бизнес сейв», рассказали представители.

Господин Белов не стал комментировать эту историю со зданием НИИЭУАвтопром. Защита Андрея Горшкова обжаловала его заключение под стражу в апелляции. Добавим, что господина Горшкова, как бывшего конкурсного управляющего, ранее долго судили в Нижнем Новгороде за предполагаемые мошенничества при банкротствах, но в результате уголовное дело прекратили по срокам давности.

Иван Сергеев