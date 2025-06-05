Услуга за «Услугой»

В Санкт-Петербурге завершились общественные слушания по проекту планировки выходов со станции метро «Театральная», отделка под землей которой уже полностью готова и ожидает лишь выходов. Почти все местные высказались против сноса Дома быта на Лермонтовском проспекте, на месте которого город намерен построить выход со станции. Они считают, что из-за бюрократии с выкупом участка открытие вестибюля снова отложится надолго. Вариант же открыть выход на месте заправки «Роснефти» жители одобрили. Но с этим не согласна нефтяная компания. Смольный мнения людей выслушал, но принять к сведению не может: городская администрация настаивает, что место на Лермонтовском оптимальное. Владелец здания — АО «Услуга» — категорически против демонтажа советского здания, в связи с чем проект рискует еще долго оставаться печальным долгостроем, завязнув в судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербуржцы против сноса Дома быта по нескольким причинам: историческая ценность здания, опасения за соседние дома, ущерб для малого бизнеса, высокие затраты и продолжительное время на реализацию

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты» Петербуржцы против сноса Дома быта по нескольким причинам: историческая ценность здания, опасения за соседние дома, ущерб для малого бизнеса, высокие затраты и продолжительное время на реализацию

Фото: Скриншот «Яндекс. Карты»

Заключение о результатах общественных слушаний по проекту планировки выходов с уже готовой станции метро «Театральная» опубликовал в среду, 4 июня, комитет по градостроительству и архитектуре. В ведомстве отмечается, что при выборе мест были рассмотрены восемь вариантов, из них было выбрано два оптимальных и наиболее эффективных, по мнению города, для строительства вестибюлей. Речь в очередной раз идет о выходах на Театральной площади на месте АЗС группы «Роснефти» ООО «РН-Северо-Запад» (Театральная-1) и на месте Дома быта на Лермонтовском проспекте, дом 1/44 (Театральная-2). Выходы предусмотрены Генпланом Петербурга версии декабря 2023 года, настаивают в КГА. Документ опубликован за подписями зампредов комитетов по архитектуре и строительству.

Предложения и возмущения высказывали местные жители, бизнесмены, арендующие помещения в Доме быта, его владельцы и владельцы АЗС.

АО «Услуга» владеет и советским зданием 1969 года постройки площадью 5,89 тыс. кв. м, и зеленой территорией вокруг с момента приватизации в 1992 году. 44,2% уставного капитала «Услуги» принадлежат гендиректору Юрию Филатову, кто владеет остальной частью — неизвестно. Компания получает доход за счет сдачи в аренду помещений, чистая прибыль в 2024 году составила 38,5 млн рублей. Здание намерены изъять городские власти для сноса, с чем не согласны бизнесмены и местные жители, периодически собирающие подписи против демонтажа Дома быта. В январе 2023 года господин Филатов рассказал, что чиновники заложили на выкуп здания 1 млрд рублей, пишет «Деловой Петербург», однако на вопрос, изменилась ли сумма за полтора года в связи с экономическими изменениями, в КРТИ не отвечают.

В АО «Услуга» же говорят, что рыночная стоимость здания сейчас — 1,4 млрд рублей.

В ходе общественных слушаний АО «Услуга» указало, что проект вестибюля на месте АЗС «наиболее технически исполним, быстро реализуем, прост и дешев», чего не скажешь про вариант с их зданием на Лермонтовском. Владельцы Дома быта настаивают, что его снос может привести к разрушению шести зданий, примыкающих друг к другу по улице Декабристов — дома 33–37. А сохранение и защита всех этих объектов потребуют дополнительных трат из бюджета и времени. Социальную напряженность, говорит Юрий Филатов, создаст и большой пассажиропоток рядом с детской городской больницей № 17 и Большой хоральной синагогой, которые будут находиться рядом с вестибюлем.

«Роснефть», чью заправку намерены изъять для строительства выхода из метро, недовольна тем, что размещение вестибюля прекратит работу АЗС. В компании настаивают: машины у них заправляют сотрудники ФСИН, МВД РФ, Академии СКР, Росгвардии, ФСБ, автомобили скорой помощи и так далее. «АЗС является единственной станцией, расположенной на территории округов Адмиралтейский, Сенной, Коломна. Прекращение функционирования станции создаст острый дефицит топлива для государственных и коммерческих учреждений, а также жителей исторического центра». Город неуклонно отвечает обеим организациям: это оптимальные варианты из восьми имеющихся.

Возражения местных жителей, которые они высказывали в течение месяца, схожи. Почти все поданные в КГА комментарии сводятся к тому, что петербуржцы против сноса Дома быта по нескольким причинам: историческая ценность здания, опасения за соседние дома, ущерб для малого бизнеса, высокие затраты и продолжительное время на реализацию. К слову о малом бизнесе: владелец Дома быта утверждает, что ежегодная его посещаемость составляет около 400 тыс. человек, а уничтожение постройки приведет к закрытию более 100 предприятий малого бизнеса. Чаще всего жители отмечают, что выкуп и возможные судебные разбирательства, а затем и сам снос приведут к тому, что выход из метро появится совсем не скоро. Отметим, что сейчас город обещает ввести станцию в эксплуатацию через пять лет.

Петербуржцы волнуются, что выход из метро может стать очередным «долгостроем» и сравнивают его с «Горным институтом», открытие которого переносили несколько лет. Еще один местный житель отмечает, что вариант с Домом быта — «самый дорогой проект из всех предложенных», и предлагает потратить деньги на гуманитарные цели «в связи с геополитической ситуацией». В Смольном отмечают, что пока финансовый вопрос не первостепенный: «Решение имущественно-правовых вопросов, связанных с определением размера возмещения затрат по освобождению территории строительства, включая оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости, а также оценку бизнеса, относится к последующим стадиям проектирования и реализации объекта».

Среди жалоб жителей есть и переживания за учеников и студентов ССМШ имени Римского-Корсакова и СПбГК, которые весь день арендуют репетитории в Доме быта из-за нехватки места в учебных заведениях. Петербуржцы переживают, что в случае сноса здания «молодым артистам придется слоняться по подворотням или побираться в новый переход метро».

Снос заправки же местных, видимо, волнует не сильно. Жители либо не высказывались о ней никак, либо, напротив, отмечали, что это хороший вариант для строительства вестибюля. Интересно, что ранее спикер петербургского Законодательного собрания Александр Бельский публично предложил руководству «Роснефти» уступить заправку, чтобы позволить построить выход из метрополитена на ее месте. Таким образом он попросил компанию подумать о петербуржцах, упомянув, что их руководитель (вероятно, имеется в виду председатель правления ПАО «НК Роснефть» Игорь Сечин.— «Ъ-СПб») родом из Петербурга. На момент публикации представители «Роснефти» не смогли ответить на вопросы «Ъ-СПб» касательно переговоров с администрацией города о демонтаже станции. Господин Бельский же, несмотря на свое заявление, в переговорах с компанией не участвует. В Смольном «Ъ-СПб» также не смогли уточнить, предлагают ли они «Роснефти» какую-либо сумму в качестве выкупа.

Впрочем, все замечания местных получили стандартный ответ от города. Единственный комментарий, который Смольный полностью принял к сведению,— это предложение разместить вестибюль на месте Дома быта и «разъяснить гражданину Филатову закон о выкупе зданий для госнужд, заплатить причитающиеся деньги и снести эту халабуду, которая только портит архитектурный облик улицы Декабристов». В КГА добавили, что подумают о том, чтобы построить вестибюль, встроенный в торгово-офисное здание (по типу того, как выглядит метро «Адмиралтейская»).

У города, с одной стороны, нет возможности принять решение, которое не вызовет вообще никаких исков и устроит всех, а с другой стороны, правового тупика нет, правовые споры в любом случае разрешатся, считает советник юридической фирмы «ЮСТ» Максим Чугунов. «По всей видимости, реализация любого из вариантов размещения выхода со станции будет связана с необходимостью изъятия для нужд города имущества, находящегося в законном владении у третьих лиц. Этим лицам будет необходимо выплатить справедливое возмещение за изымаемое имущество»,— говорит юрист. Однако если владельца не устроит сумма компенсации, суды и обжалования решений могут занять много времени.

«Все чаще встречаются случаи, когда при рассмотрении похожих дел суд разделяет спор на два отдельных производства: одно — об изъятии имущества для государственных нужд, второе — о размере компенсации. В этом случае достаточно быстро (за несколько месяцев) принимается и вступает в силу решение об изъятии имущества и выплате бывшему владельцу компенсации в размере, предложенном государством. Это позволяет быстро прекратить права на имущество и приступить к сносу, выплатив лишь ту компенсацию, которая была предложена изначально»,— добавляет господин Чугунов. Но такой подход судов выглядит достаточно спорным с точки зрения Конституции, отмечает юрист.

Полина Пучкова