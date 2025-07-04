Только 15 детей мигрантов прошли тестирование для приема в школы Екатеринбурга

В Екатеринбурге проходят первые тестирования иностранных граждан на знание русского языка для поступления в школы. Из 65 заявившихся проверку прошли только 15 человек, сообщили в пресс-службе администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

По словам директора гимназии № 159 Юлии Анечкиной, тестирование проводится в девяти образовательных учреждениях города. Ученики первых классов проходят только устное собеседование, а для старшеклассники пишут сочинение и пересказывают текст.

После тестирования педагоги заполняют протоколы и направляют информацию в школу, куда планирует поступать ребенок. В зависимости от результата, ребенок либо зачисляется, либо улучшает знание русского языка в течение 3-х месяцев и проходит повторное тестирование.

Всего в школы Екатеринбурга иностранными гражданами было подано 201 заявление, из них 151 — в первые классы и 50 — в остальные.

Глава министерства образования Свердловской области Светлана Тренихина отметила, что нововведение направлено на оценку уровня подготовки каждого иностранного ребенка, необходимого для освоения образовательной программы. В регионе тестирование проходят 144 потенциальных ученика, 138 из которых поступают в первый класс.

Напомним, с 1 апреля в Екатеринбурге детей мигрантов принимают в школы только после прохождения обязательного тестирования на знание русского языка. Как сообщила директор департамента образования администрации города Инна Гумбатова, в связи с этим количество детей иностранных граждан в школах города может уменьшиться.

Полина Щуцкая