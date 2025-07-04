Новороссийск вошел в число самых недооцененных курортов России

Новороссийск включили в список самых недооцененных курортных городов страны. В отличие от популярных черноморских курортов, таких как Сочи, Анапа и Геленджик, где цены на недвижимость значительно выше из-за насыщенного рынка, Новороссийск предлагает более выгодные условия для покупки жилья как для проживания, так и для инвестиций, сообщают эксперты премии Urban.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

Несмотря на отсутствие официального статуса города-курорта, Новороссийск активно развивает туристическую отрасль. В 2024 году город посетили 1,55 млн туристов, что существенно меньше, чем в Сочи (7,9 млн), Анапе (5,5 млн) и Геленджике (3,8 млн), но эксперты подчеркивают, что в городе большой потенциал для роста турпотока. Среди ключевых преимуществ — центр винного туризма в Абрау-Дюрсо, горные ландшафты Мысхако и Кавказских гор, дольмены, водопады, винодельни и агротуристические комплексы.

Город также привлекает внутренних мигрантов: в 2024 году численность населения превысила 500 тыс. человек. Наличие промышленных предприятий и рабочих мест делает Новороссийск одним из лидеров по качеству жизни — по данным Финансового университета при правительстве РФ, он вошел в топ-10 российских городов по этому показателю.

Рынок новостроек в Новороссийске предлагает 276 тыс. кв. м жилья со средней ценой 194,6 тыс. руб. за кв. м — это в 3,8 раза дешевле, чем в Сочи. Большинство проектов относятся к комфорт- и бизнес-классу.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что летняя загрузка дорог в Новороссийске в 12 раз превышает норму. Ежедневно в город въезжает и выезжает около 9,5 тыс. грузовиков, а в сезон отпусков интенсивность движения возрастает кратно.