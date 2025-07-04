Компания из Нефтекамска планирует производить тракторы в Агидели

Нефтекамское ООО «Климат-мастер» собирается построить завод по выпуску тракторов и навесного оборудования в Агидели. Как сообщил в соцсетях глава администрации Агидели Денис Ирназаров, вложения в проект составят 120 млн руб.

Предприятие сможет трудоустроить до 40 человек. Продукция завода будет использоваться в дорожных работах и благоустройстве.

Проект включен в перечень приоритетных, «Климат-мастер» на льготных условиях получит площадку под будущее производство. Сроки реализации проекта не называются.

ООО «Климат-мастер» зарегистрировано в 2013 году, занимается монтажом и ремонтом вентиляционных систем и кондиционеров. Учредитель компании — Ильнур Вагапов. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году чистая прибыль «Климат-мастера» составила 1,5 млн руб. при выручке 30,1 млн руб.

Идэль Гумеров