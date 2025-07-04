Более 50 человек обратились в больницы Приангарья с кишечной инфекцией

Вспышка кишечной инфекции произошла в Слюдянке Иркутской области. Среди пострадавших, помимо местных жителей, — участники проходящего в городе юниорского турнира по боксу. У шести человек выявлена острая кишечная инфекция, трое несовершеннолетних были госпитализированы, сообщает управление Роспотребнадзора Иркутской области.

СУ СКР региона возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба ведомства. Прокуратура региона поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Как пишет ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, с начала июля в Слюдянском районе Приангарья более 50 человек, в том числе 19 детей, обратились за помощью в больницы с признаками кишечной инфекции. Источники «Ъ-Сибирь» сообщили, что у некоторых заболевших выявлен норовирус.

Александр Стрелкова