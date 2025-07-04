ФАС выдала предупреждение «Руссоли»

Лидер по производству соли в России «Руссоль» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.

По данным ФАС, в 2024 году «Руссоль» занимала доминирующее положение на рынке пищевой соли. При этом производителя подозревают в нарушении антимонопольного законодательства из-за уклонения от заключения договора поставки с компаниями «Сольторг» и «Главснаб».

«“Руссоль“ должна разработать торговую политику, которая будет содержать порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, а также закреплять принципы ценообразования на товар»,— сказано в сообщении ФАС.

В сентябре 2024 года Роспотребнадзор обвинил «Руссоль» в экологическом ущербе озеру Баскунчак в Астраханской области. По данным ведомства, производитель соли допустил 14 серьезных нарушений, включая сброс в водоем сточных вод и складирование строительного мусора в водоохранной зоне. Роспотребнадзор оценил ущерб в 388 млн руб.