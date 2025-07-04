На Кубани увеличили производство скота и птицы до 226,9 тыс. т в 2025 году

На Кубани за январь—май 2025 года произвели 226,9 тыс. т скота и птицы на убой, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным на 1 января 2025 года, крестьянские (фермерские) хозяйства Краснодарского края произвели 27,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляло +2% от показателей прошлого года.

В ведомстве уточнили, что животноводство остается одной из приоритетных отраслей агропромышленного комплекса. Сейчас Краснодарский край входит в десятку регионов — лидеров по выпуску скота и птицы в живом весе.

По прогнозам, по итогам текущего года объемы производства вырастут на 7%. На поддержку животноводства из федерального и краевого бюджетов в 2025 году планируют направить более 1,7 млрд руб.

Анна Гречко