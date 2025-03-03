Производство скота и птицы на Кубани увеличилось на 2%

По данным на 1 января 2025 года, крестьянские (фермерские) хозяйства Краснодарского края произвели 27,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, что составляет +2% от показателей прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности .

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Объем производства молока достиг 106,1 тыс. тонн (-0,1%), яиц — 36 млн штук (+0,1%).

Всего на Кубани зарегистрировано 9 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств. Для их поддержки реализуются разнообразные программы государственной помощи, рассчитанные на аграриев, находящихся на любом этапе развития. Среди направлений господдержки — приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства, а также увеличение поголовья коров.

Кроме того, в регионе проводятся конкурсные мероприятия по предоставлению грантов на реализацию проекта «Агростартап». Получить грант могут личные подсобные хозяйства (при условии регистрации КФХ в течение 30 дней) или крестьянские фермерские хозяйства, зарегистрированные в текущем финансовом году.

Максимальная сумма гранта составляет 7 млн руб. Средства можно направить на строительство, реконструкцию, ремонт, приобретение земельных участков, сельскохозяйственных животных, техники и оборудования.

С нормативной базой по мерам господдержки фермерам советуют ознакомиться на сайте краевого минсельхоза.

Нурий Бзасежев