Сегодня исполняется 63 года ресторатору и бизнесмену Аркадию Новикову

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Аркадий Новиков

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Его поздравляет ресторатор, адвокат Александр Раппопорт:

— Дорогой Аркадий! Ты не просто первооткрыватель, ведущий корабль российской гастрономии через бури, грозы и гладкие, но не менее опасные воды. Ты действительно визионер, видящий подчас то, что не видит никто. Ты — один из немногих в нашей индустрии, кого действительно можно назвать профессионалом. Продолжай — так много еще впереди! С днем рождения! И горжусь тем, что могу себя назвать твоим учеником!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»