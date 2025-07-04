Nissan отзывает более 480 тысяч авто в США и Канаде из-за риска отказа двигателя

Nissan отзывает более 480 тыс. автомобилей в США и Канаде из-за потенциальных производственных дефектов, которые могут привести к отказу двигателя. Об этом сообщает агентство Asossiated Press.

В разговоре с АР, представитель Nissan сообщил, что отзыв затронул 443 899 автомобилей в США и, 37 837 автомобилей в Канаде.

Как сообщает агентство, отзыв распространяется на некоторые модели Nissan Rogue 2021–2024 модельных годов и Altima 2019–2020 годов, а также на ряд автомобилей Infiniti QX50 2019–2022 годов и Infiniti QX55 2022 года, проданных под люксовым брендом автопроизводителя.

Автомобили, на которые распространяется действие отзыва, оснащены двигателями «VC-Turbo» в подшипниках которых могут быть обнаружены производственные дефекты, добавили в агентстве. Отзываются модели с 3-цилиндровым двигателем объемом 1,5 л, либо с 4-цилиндровым двигателем объемом 2 л.

В качестве меры дилеры Nissan и Infiniti проверят поддон двигателя этих теперь уже отозванных автомобилей и отремонтируют или заменят двигатель при необходимости.