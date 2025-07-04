Первая кадровая ротация в Счетной палате при Ковальчуке пройдет осенью

В составе аудиторов Счетной палаты (СП) осенью произойдут первые изменения в после назначения Бориса Ковальчука ее председателем. Об этом «Ведомостям» сообщил источник в Госдуме.

18 сентября истекают полномочия четырех аудиторов: Валерия Богомолова («Единая Россия»), Андрея Перчяна («Справедливая Россия»), Сергея Штогрина (КПРФ) и Данила Шилкова (ЛДПР). 24 сентября завершается срок у зампреда СП Галины Изотовой. Все они назначены в сентябре 2019 года. Изотова и Шилков занимают свои посты один срок и могут быть переназначены, тогда как Богомолов, Перчян и Штогрин — нет.

К тому же до сих пор не заполнена вакансия аудитора от фракции «Новых людей». «Назначение возможно в третьей декаде сентября, если кандидатуры представят до конца сессии»,— пояснил источник, близкий к СП.

По процедуре фракции направляют предложения по кандидатурам в совет Госдумы, который передает их президенту. Глава государства либо поддерживает кандидата, либо предлагает альтернативу для утверждения депутатами. 7 июля совет Госдумы может установить срок до 18 июля для предложения фракциями кандидатов, а 21 июля список направят президенту, уточнил собеседник издания.

Чем занимается Счетная палата — в справке «Ъ».