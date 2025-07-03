Россия официально признала Исламский эмират Афганистан

В МИД России заявили, что Москва официально признала Исламский эмират Афганистан. Об этом также сообщил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ebrahim Noroozi / AP Фото: Ebrahim Noroozi / AP

«Это решение принципиально принятое президентом Российской Федерации по предложению министра иностранных дел России. Оно демонстрирует искреннее стремление России к налаживанию полноценного партнерства с Афганистаном»,— сказал господин Кабулов в эфире телеканала «Россия-1».

Движение «Талибан» повторно пришло к власти в Афганистане в августе 2021 года. Россия начала устанавливать дипломатические отношения с «Талибаном» и в мае этого года исключила его из реестра террористических организаций.

Сегодня замглавы российского МИДа Андрей Руденко принял копии верительных грамот у нового посла Афганистана в России Гул Хасана. Россия повысила уровень афганского представительства до посольства в апреле. Ранее Афганистан был представлен в стране лишь на уровне временного поверенного.