Морской экспорт российского бензина в июне вырос в 3,3 раза

Морской экспорт автомобильного бензина из России в июне увеличился в 3,3 раза по сравнению с маем, достигнув 432 тыс. тонн, сообщает Центр ценовых индексов (ЦЦИ). Годовой рост составил 61%. Основными покупателями стали Египет (130 тыс. тонн) и Турция (129 тыс. тонн), на которые пришлось 60% поставок.

Аналитики связывают всплеск с ремонтом НПЗ и накоплением запасов в мае, прогнозируя снижение отгрузок в июле–августе из-за сезонного роста внутреннего спроса. При этом оптовые цены на бензин в РФ с конца июня выросли на 4,5–6,7%, что вновь сделало маржу независимых АЗС отрицательной.

В ЦЦИ отмечают, что 95% танкеров, перевозящих бензин, используются однократно из-за санкционных рисков. Ограничения на экспорт для небольших НПЗ действуют до 31 августа, но правительство может продлить их до октября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бензин уплыл на экспорт».