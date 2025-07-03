Китай не закупает нефть США третий месяц подряд

Китай в мае не закупил ни барреля американской нефти, следует из отчета Бюро статистики США. Таким образом, крупнейший импортер нефти в мире не покупает ее у американских компаний уже третий месяц подряд. Такого не было с 2018 года.

Отсутствие закупок со стороны Китая довело объем экспорта американской нефти до минимального уровня с января 2023 года. При этом поставки нефти из США не являются жизненно важными для КНР. По данным аналитической компании Vortexa, на них пришелся только 1% от всего импорта Китая в первые месяцы года.

Как отмечает Bloomberg, прекращение закупок Китаем — плохая новость для американских компаний, добывающих нефть на шельфе. Они ориентированы как раз прежде всего на экспорт, а бурение целесообразно в среднем при цене нефти WTI не ниже $61 за баррель. При этом на некоторых объектах добыча экономически выгодна при ценах выше $70, следует из недавнего исследования Федерального резервного банка Далласа. Сейчас фьючерсы WTI торгуются у отметки $67 за баррель.

О состоянии экономики США читайте в материале «Американская торговля приросла дефицитом».

Кирилл Сарханянц