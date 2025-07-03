Американская торговля приросла дефицитом

Дефицит внешнеторгового баланса США в мае к апрелю вырос на 18,7%, до $71,5 млрд, следует из данных Министерства торговли страны. Расширение показателя после его сокращения на 55,6% в апреле связано главным образом со снижением американского экспорта. Такая динамика объясняется в том числе сжатием активности самих поставщиков: если в предыдущие месяцы они наращивали отгрузки, опасаясь усиления ограничений извне, то в мае надежда на мир или хотя бы перемирие в торговой войне росла. Некоторое улучшение бизнес-климата в США, судя по первым поступающим данным, наблюдается и по итогам июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порт Лос-Анджелеса

Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters Порт Лос-Анджелеса

Фото: Mike Blake / File Photo / Reuters

Министерство торговли США представило данные об американском экспорте и импорте в мае. Напомним, основные ранее введенные торговые ограничения Вашингтона были свернуты еще в апреле — в мае же действовали в основном секторальные тарифы (на сталь, алюминий и автомобили). В мае американские власти вели переговоры со многими торговыми партнерами (встречи продолжились в июне), а те оценивали, чем и в какой степени они готовы жертвовать ради соглашения с США.

Из статистики Минторга следует, что в мае отрицательное сальдо торгового баланса США выросло на 18,7%, до $71,5 млрд.

В апреле, отметим, наблюдалось его сокращение сразу на 55,6% на фоне торговых ограничений и заметного сокращения импорта. В мае же объем импорта фактически не изменился, составив $350,5 млрд (на 0,1% меньше, чем в апреле).

Объем экспорта сократился на 4%, и это стало главной причиной роста дефицита внешнеторгового баланса. В частности, поставки товаров в июне снизились на $11,4 млрд, до $180,2 млрд. Сокращение объясняется тем, что в предыдущие месяцы американские компании наращивали экспорт в ожидании реализации торговых планов президента США Дональда Трампа. Так, в апреле поставки выросли на 3%, до рекордных $289,4 млрд. В мае же ситуация стабилизировалась.

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Сокращался в мае в том числе американский экспорт в КНР. Отгрузки просели на четверть и составили $6,6 млрд. На их снижение повлияли, впрочем, и сохранявшиеся до середины месяца заградительные пошлины. Договориться об их временном снижении сторонам удалось только в середине мая (см. “Ъ” от 13 мая), более устойчивые договоренности были достигнуты лишь на прошлой неделе (см. “Ъ” от 30 июня). В условиях торговой войны поставки из Китая в США сократились в мае на 19,2%, до $20,5 млрд. Более низкий показатель в последний раз фиксировался в марте 2020 года, когда на фоне распространения COVID-19 поставки составили $19,6 млрд. Некоторое восстановление торговли с учетом принятого сторонами соглашения может наблюдаться уже в июле.

Между тем оптимизм американских компаний, повлиявший на майскую торговую статистику, в июне лишь укреплялся — эта тенденция уже отразилась в поступающих данных.

Так, индекс PMI в производственном секторе США вырос в прошлом месяце до 52,9 пункта после 52 пунктов в мае, следует из данных S&P Global (отметка 50 пунктов отделяет рост деловой активности от спада). Настроения компаний в июле будут зависеть от того, какими именно окажутся соглашения Штатов с ключевыми торговыми партнерами. О большинстве договоренностей станет известно уже в ближайшее время — 9 июля пауза в тарифной войне «США против всех» заканчивается.

Кристина Боровикова