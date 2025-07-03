В Екатеринбурге начали судить предполагаемого члена банды Владислава Соболя

В Кировском районном суде Екатеринбурга начался судебный процесс по делу бывшего сотрудника милиции Антона Боровика, который, по версии следствия, входил в банду экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. На первом заседании прошел отбор присяжных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Антон Боровик обвиняется по п.п. «а», «б» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением оружия) и п.п. «а», «д»,«ж», «к» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц совершенное группой лиц с особой жестокостью с целью скрыть другое преступление).

Антону Боровику вменяют соучастие в убийстве двух человек. Согласно материалам уголовного дела, копии которых есть в распоряжении «Ъ-Урал», в октябре 1999 года Владислав Соболь, Константин Котик и Антон Боровик похитили Андрея Закотея и Камиля Казымова, чтобы получить от них информацию о лицах, который занимаются незаконным оборотом наркотиков. Потерпевшие отказались от сотрудничества. Тогда их избили и задушили поясными ремнями. Трупы закопали в лесном массиве вблизи ул. Высоцкого в Екатеринбурге.

Антон Боровик свою вину отрицает. Адвокат обвиняемого Руслан Айдамиров сообщил, что у подсудимого есть версия, почему на него указали Соболь и Котик. По его словам. Антон Боровик намерен ее изложить в ходе процесса. «Он никогда не пересекался с этими погибшими, не был с ними знаком. Соответственно не имел причин желать им смерти. По его версии, он оказался на скамье подсудимых в результате оговора со стороны двух человек, это Соболь и Котик, которые ну явно не заслуживают доверия, потому что за каждым тянется кровавый след», — рассказал «Ъ-Урал» Руслан Айдамиров.

Следующее заседание состоится 18 августа.

Предполагаемых членов банды бывших милиционеров задержали в Екатеринбурге в прошлом году по подозрению в серии убийств, совершенных более 20 лет назад. По данным следствия, группировка действовала в период с 1999 года по 2000 год, на ее счету не менее восьми убийств, часть из них заказные. Владислав Соболь, которого считают организатором банды, пошел на сделку со следствием и дал показания на подельников. Якобы в банду входили Антон Боровик, Константин Котик, Олег Анучин, Владимир Семенюк, Олег Гирфанов. Олег Анучин стал первым, чье дело начал рассматривать по существу Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Полина Бабинцева