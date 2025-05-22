Заказные убийства привели в милицию

Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника милиции Олега Анучина. По версии следствия, он входил в состав банды под руководством бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. В уголовном деле фигурирует восемь убийств, часть из них заказные. Организатор банды Соболь признал вину и заключил сделку со следствием, дав показания на подельников. Олег Анучин с версией обвинения не согласился.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший сотрудник милиции Олег Анучин на заседании суда

Фото: Мария Шараева Бывший сотрудник милиции Олег Анучин на заседании суда

Фото: Мария Шараева

Как установило следствие, Олег Анучин входил в преступную группировку, состоящую из сотрудников милиции под руководством начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Екатеринбурга Владислава Соболя. Она орудовала в Екатеринбурге в период с 1999 года по 2000 год.

В состав группировки входили: оперуполномоченный по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности городского УВД Константин Котик, милиционеры Владимир Семенюк, Антон Боровик, Олег Гирфанов, Олег Анучин и Боярских.

Дело было раскрыто спустя два десятка лет. Предполагаемые члены банды были арестованы в мае прошлого года.

Олег Анучин стал первым, чье дело начал рассматривать по существу Железнодорожный районный суд Екатеринбурга. Он обвиняется по п.п. «б», «в» ч.3ст.162 УК РФ (разбой) и по п.п. «а», «ж», «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц группой лиц из корыстных побуждений).

На заседании Олег Анучин вину не признал и заявил, что не принимал участие в убийствах, а лишь сообщал о прибытии потерпевших и следил за окружающей обстановкой.

Во время чтения обвинительного заключения он выглядел подавленным. На судебном заседании присутствовали его родственники, которые поддерживали его и заявляли о том, что он ни в чем не виноват.

По версии следствия, в начале 2000 года Олег Анучин передал своим сообщникам информацию о том, что в Екатеринбург прибывает его знакомый с крупной суммой денег для закупки товаров. Тогда милиционеры решили напасть на него и забрать деньги. Вечером 7 ноября 2000 года Владислав Соболь и Владимир Семенюк, вооружившись самодельным оружием, а Константин Котик металлической монтировкой, приехали на автомобиле ВАЗ к железнодорожному вокзалу Екатеринбурга.

Олег Анучин встретил знакомого, которого сопровождала спутница. Он указал на них подельникам, которые наблюдали за ними неподалеку.

Затем, по версии следствия, Олег Анучин привез пару к их дому на ул. Пехотинцев, где их поджидали Владислав Соболь с Владимиром Семенюком. Они напали на потерпевших с оружием и потребовали передать им деньги. Когда потерпевший отказался, Константин Котик ударил его монтировкой по голове. Его спутница начала кричать и попыталась убежать, но Котик догнал ее и тоже ударил по голове. Владимир Семенюк выстрелил в жертв несколько раз и забрал 250 тыс. руб. Потерпевшие скончались на месте, а милиционеры скрылись. Похищенные деньги Владислав Соболь распределил между сообщниками.

Кроме того, как установило следствие, в октябре 2000 года Владимир Семенюк получил от своего знакомого предложение совершить за денежное вознаграждение убийство Александра Иванова. Бандиты согласились и на автомобиле Олега Анучина приехали на ул. Автомагистральная, 15, где жила жертва. Когда Александр Иванов вышел из подъезда, они попытались его захватить, но ему удалось вырваться. Тогда Владислав Соболь и Владимир Семенюк застрелили его. Олег Анучин и Константин Котик наблюдали за окружающей обстановкой. За заказ милиционеры получили на всех $100 тыс.

Следствие предполагает, что банда Владислава Соболя причастна еще к ряду убийств.

Согласно материалам уголовного дела, копии которых есть в распоряжении «Ъ-Урал», в октябре 1999 года Владислав Соболь, Константин Котик и Антон Боровик похитили Андрея Закотея и Камиля Казымова, чтобы получить от них информацию о лицах, который занимаются незаконным оборотом наркотиков. Потерпевшие отказались от сотрудничества. Тогда их избили и задушили поясными ремнями. Трупы закопали в лесном массиве вблизи ул. Высоцкого в Екатеринбурге.

Массовое убийство, по версии следствия, они совершили в апреле 2000 года: в квартире дома в Пионерском поселке от их рук погибли Олег Сергеев, подозреваемый в наркоторговле, а также Татьяна Николаева и Елена Прусакова. Мотивом преступления, по словам источников, стало желание обвиняемых избавиться от конкурентов или взять их под свой контроль. Олег Сергеев, по оперативным данным, являлся крупным наркосбытчиком, а Владислав Соболь, считает следствие, намеревался переманить его под свою «крышу», но стороны не смогли договориться. Орудием убийства, допускает следствие, мог быть табельный милицейский ПМ. Женщины, находившиеся в квартире, были застрелены, видимо, как нежелательные свидетельницы убийства.

Еще три человека были убиты в июне 2000 года на ул. Новгородцевой из-за того, что подали жалобу на милиционеров в прокуратуру Кировского района Екатеринбурга из-за превышения полномочий.

В октябре 2000 года было совершено заказное убийство на ул. Автомагистральной: при выходе из дома был застрелен директор юридической конторы «Интерконтракт» Виктор Иванов. Как считают следователи, убийство заказали представители ОАО «Русские самоцветы». «Между руководителями ОАО "Русские самоцветы" и его учредителями возникла конфликтная ситуация, связанная с распределением акций между учредителями и правом осуществлять руководство данным предприятием. Виктор Иванов подготовил пакет документов, при реализации которых проведена смена руководства, что не устраивало ряд держателей акций»,— говорится в документах.

Как рассказал собеседник «Ъ-Урал», показания на фигурантов дела дал бывший заместитель начальника ОБНОН Кировского РУВД Олег Довгаль. Его ранее задержали по подозрению в сбыте наркотиков, и он решил сотрудничать со следствием.

По данным «Ъ-Урал», Владислав Соболь и Константин Котик пошли на сделку со следствием, признали вину и дали показания на своих сообщников. Сейчас Соболь, Котик и Семенюк находятся под арестом. Их уголовные дела находятся в производстве Железнодорожной районного суда Екатеринбурга. Олег Гирфанов не арестован, так, по словам собеседника, у него было алиби — в период совершения преступлений он отбывал срок за сбыт наркотиков.

В 2000 году Константин Котик был уволен из органов внутренних дел «по собственному желанию». По данным «Ъ-Урал» на допросе он пояснил, что уволился в связи с тем, что в отношении него вступил в силу приговор по делу о превышении должностных полномочий, в частности избиении задержанного. В 2006 году Соболь, уволенный из милиции в 2000 году, был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Тогда суд полностью согласился с версией обвинения о том, что он организовал группировку из своих бывших подчиненных и коллег из городского УВД, которая занялась торговлей героином. На свободу бывший обноновец вышел условно-досрочно.

Мария Шараева, Екатеринбург