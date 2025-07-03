Суд назначил 2 года бизнесмену за дачу взятки экс-мэру Дегтярска Пильникову

Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к двум годам колонии строгого режима учредителя компании «Жилые кварталы» Саррафа Мамедова, обвиняемого в даче взятки в 6,2 млн руб. бывшему мэру Дегтярска Вадиму Пильникову, осужденному на 10 лет колонии за взяточничество, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Суд признал Саррафа Мамедова виновным по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично и через посредника, в особо крупном размере). «Денежные средства осужденным передавались за общее покровительство при приемке работ по муниципальным контрактам, оказание содействия при осуществлении организацией предпринимательской деятельности. Осужденный признал вину в инкриминируемых преступлениях», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

С 2020 года с компанией Саррафа Мамедова с 2020 года заключались муниципальные контракты по расселению аварийного жилья. Следствие считает, что мэр Пильников лояльно относился к нарушениям в ходе приема работ, давал приоритет организации при заключении контрактов, предоставлял необходимую информацию. За это он якобы получал взятки в сумме 5% от заключенных договоров.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», по версии гособвинения, Вадим Пильников также получал взятки от своего заместителя Андрея Ильина «за попустительство и общее покровительство по службе» в общей сложности 891 тыс. руб. Помимо этого, Андрей Ильин, по версии следствия, предложил Пильникову передать ему взятку в виде автомобиля Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Посредником в передаче взяток, по версии следствия, выступал Сергей Гайда — бывший заместитель министра по социальной политике Свердловской области, сын советника губернатора Анатолия Гайды и экс-заместитель Пильникова Виктор Солдатов, которому суд назначил условный срок.

Мария Шараева