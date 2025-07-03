С ножом на медиков

3 июля в иркутской поликлинике посетитель с охотничьим ножом напал на сотрудников учреждения. В результате с тяжелыми ранениями были госпитализированы заместитель главврача и секретарь поликлиники. После инцидента выяснилось, что нападавший состоит на учете в психдиспансере и имеет инвалидность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Иркутске полицейские задержали мужчину, ранившего в ходе нападения персонал медучреждения

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области В Иркутске полицейские задержали мужчину, ранившего в ходе нападения персонал медучреждения

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Нападение было совершено утром. Житель Иркутска Алексей Блинников прошел в здание поликлиники, поднялся на этаж, где расположены кабинеты руководителей медучреждения, в приемной заместителя главврача распылил перцовый газ из баллончика, после чего ножом тяжело ранил замруководителя учреждения и его секретаря. Медики смогли запереть нападавшего в одном из кабинетов и удерживали его там до приезда сотрудников Росгвардии и полиции.

На кадрах задержания, опубликованных ГУ МВД России по Иркутской области, мужчина, лежа на полу со связанными руками, спокойным и размеренным голосом признается, что «хотел убить врача». Поводом для этого, по его словам, стало «лишение права на жизнь по Конституции, по Конвенции ООН о правах инвалидов». В ответ на замечание сотрудника полиции, что это не повод нападать на людей, Алексей Блинников сказал: «Ну мне, наверное, виднее». На оперативных съемках также продемонстрировано оружие нападения — охотничий нож.

В поликлинике “Ъ” рассказали, что знают нападавшего несколько лет. Он состоит на учете в психдиспансере, при этом имеет инвалидность. Во время визитов в медучреждение он постоянно требовал те или иные виды медпомощи, но был недоволен результатом. Претензии вызывали и назначения медпрепаратов.

Мужчина регулярно ходил на приемы в надзорные органы, писал жалобы, подавал иски в суд, около года назад дошло до открытых угроз убийством. В один из визитов медики даже были вынуждены вызывать наряд, чтобы усмирить и изолировать от персонала излишне нервного посетителя.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назвал произошедшее «вопиющим случаем» и пообещал оказать «всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям». В середине дня он также проинформировал в своих социальных сетях, что женщин прооперировали, их жизням ничего не угрожает, но они «находятся в стабильно тяжелом состоянии в реанимации».

Следственное управление СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Мужчине предъявлены соответствующие обвинения, он помещен в СИЗО, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение руководителю регионального управления ведомства доложить о ходе расследования. Дело также контролирует прокуратура Иркутской области, кроме того, ведомством организована проверка по обеспечению безопасности пребывания граждан в медучреждении.

Нападение на медиков стало вторым подобным случаем в регионе менее чем за год. В ноябре прошлого года житель Забайкалья, работавший вахтовиком в одном из северных районов Иркутской области, по пути в больницу зарезал сотрудника скорой помощи Александра Почелатова, после чего сбежал. Убийца был обнаружен в течение последующих двух часов. В апреле этого года указом президента РФ медик был посмертно награжден медалью Луки Крымского, которую вручают за деятельность, направленную на развитие здравоохранения.

Влад Никифоров, Иркутск