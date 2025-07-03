Форвард «Ливерпуля» Диогу Жота разбился в автокатастрофе

3 июля не стало португальского футболиста «Ливерпуля» Диогу Жоты. Он погиб в ДТП спустя 10 дней после свадьбы и 24 дня после победного финала Лиги наций против сборной Испании. Находившийся в машине 25-летний брат Жоты Андре Силва также скончался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диогу Жота (справа) во время игры с командой Германии в Лиге наций

Фото: Martin Meissner / AP Диогу Жота (справа) во время игры с командой Германии в Лиге наций

Фото: Martin Meissner / AP

О смерти 28-летнего вингера «Ливерпуля» Диогу Жоты стало известно утром 3 июля после сообщения газеты Marca о ДТП, случившемся ночью в провинции Самора на севере Испании. Один из наиболее талантливых португальских футболистов своего поколения погиб в автомобильной аварии. Позже другие СМИ восстановят ее в деталях. Диогу Жота ехал в Lamborghini вместе со своим 25-летним братом Андре Силвой (тот тоже был профессиональным футболистом, играл за «Пенафиел»).

Одна из шин лопнула, когда португалец совершал обгон. Машина вылетела с дороги и загорелась. От нее, судя по многочисленным видео последствий инцидента, почти ничего не осталось.

Вскоре уход Диогу Жоты из жизни подтвердили в Федерации футбола Португалии: «Он был не только выдающимся игроком, который провел около полусотни матчей за национальную команду. Он был выдающимся человеком, которого уважали партнеры и соперники». Многолетний капитан сборной Португалии Криштиану Роналду написал, что произошедшее «не укладывается в голове». Меньше месяца назад Роналду и Жота принесли команде страны вторую за шесть лет победу в Лиге наций. Только что Жота женился на Руте Кардозу, с которой познакомился еще в средней школе. Она осталась одна с тремя детьми.

Подтверждение выпустила и пресс-служба «Ливерпуля», в составе которого Диогу Жота играл с 2020 года, а в прошедшем сезоне стал чемпионом Англии. Клубный флаг у стадиона Anfield приспущен.

На площадь перед ареной приходят болельщики разных команд: они оставляют цветы и венки, шарфы и футболки, письма и открытки.

Подобная акция проходит у стадиона «Вулвергемптона» Molineux. Здесь Жота провел три года до перехода в «Ливерпуль», с ним команда из Уэст-Мидлендса вернулась в Английскую премьер-лигу и закрепилась в ней. Высказался о случившемся и тренер Юрген Клопп, пригласивший Диогу Жоту из «Вулвергемптона» в «Ливерпуль» и позже назвавший его переход «идеальным подписанием»: «В эти минуты мне трудно. Должен быть какой-то высший замысел, но я не могу его разглядеть. Диогу был не только фантастическим футболистом, но замечательным другом, любящим и заботливым отцом и мужем».

Соболезнования семье и друзьям футболистов выразили десятки клубов и сотни публичных персон, среди которых премьер-министры Великобритании и Португалии Кир Стармер и Луиш Монтенегру, принц Уэльский Уильям, занимающий пост патрона Футбольной ассоциации Англии, легенды «Ливерпуля» Стивен Джеррард и Джейми Каррагер, его миноритарный акционер, один из величайших баскетболистов в истории Леброн Джеймс. С заявлениями выступили и крупные международные организации. UEFA уже сообщил, что ближайшие игры женского чемпионата Европы начнутся с минуты молчания. В одном из матчей вечером 3 июля сойдутся сборные Испании и Португалии. Президент FIFA Джанни Инфантино написал сообщения на английском и португальском языках. Отреагировали на трагедию и организаторы проходящего в эти дни во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета Wimbledon. Игроки, продолжающие участие в третьем турнире Большого шлема текущего сезона, смогут появляться на кортах в траурных повязках.

Роман Левищев