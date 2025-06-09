И стар, и суперстар

Главный в 2025 году турнир для сборных — Лига наций Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) — завершился победой сборной Португалии, одолевшей в финальном матче после ничьей в основное и дополнительное время — 2:2 — в серии пенальти испанцев, а главным его героем стал Криштиану Роналду, в 40 лет остающийся не формальным, а вполне реальным лидером португальской команды и забивающий за нее важнейшие голы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду после победы сборной Португалии над сборной Испании

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Криштиану Роналду после победы сборной Португалии над сборной Испании

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Героем номер один состоявшегося 8 июня финала Лиги наций, соревнования, в нечетные годы, когда нет ни мировых, ни континентальных первенств, превращающегося в главное для сборных, строго говоря, стал, конечно, не Криштиану Роналду, а годящийся ему в сыновья 22-летний партнер по сборной, за неделю до этого на той же мюнхенской Allianz Arena выигравший с ПСЖ приз поценнее — за успех в Лиге чемпионов. Это Нуну Мендеш, закрывая левый фланг обороны, сожрал с потрохами юного гения Ламина Ямаля, наиболее опасного игрока испанской атаки. Это его подключения чаще всего наводили шороху в испанской обороне. Это он забил первый португальский гол и многое сделал для того, чтобы был забит второй.

Он собрал шикарную статистику, в которой всего достаточно — дриблинга, перехватов, проходов. А еще отличился в серии послематчевых пенальти, в которой сборную Испании погубил промах Альваро Мораты. Криштиану Роналду в этой перестрелке участия не принимал — его, уставшего, заменили перед окончанием основного времени.

Но львиная доля картинок, иллюстрирующих португальское счастье, рожденное выигрышем у прошлогодних чемпионов Европы, у команды-фронтмена,— они все равно были про Роналду. Про его улыбку, про покатившиеся вдруг из глаз слезы, лучше улыбки рассказывающие о том, что он чувствует. И львиная доля слов, счастье описывающих,— тоже его. Но все ведь понятно и справедливо.

40 лет — это для футбола не то чтобы какая-то невероятная цифра. До такого возраста дотягивают не так уж редко. Дотягивают и до 50. Уникально другое.

В истории футбола единицам удавалось не просто закрыть четвертый десяток на поле, но, закрыв, удержаться именно на топ-уровне, претендовать на ценные трофеи.

И даже в этом коротеньком списке Криштиану Роналду слишком выделяется. Такого, чтобы в 40 лет не терять статус лидера сборной-гранда — не формального, за былые заслуги, включающие пять «Золотых мячей» и бешеную популярность, а вполне реального,— еще никогда не было.

О реальности статуса статистика рассказывает убедительно. В общей сложности в этом розыгрыше Лиги наций сборная Португалии сыграла девять матчей. Криштиану Роналду забил в них восемь голов. В бомбардирской гонке турнира его опередил — на один мяч — лишь форвард шведской команды Виктор Дьёкереш. Среди этих восьми голов два оказались важнейшими для португальцев. В полуфинале 5 июня Роналду своим ударом принес им победу над немцами, спустя три дня, очутившись в середине второго тайма вблизи ворот в нужной точке в нужное мгновение и продемонстрировав потрясающее хладнокровие, восстановил равновесие в исключительно сложном финале против испанцев, описывая который, BBC обращала внимание еще на некоторые факты.

Например, у Криштиану Роналду в матче со сборной Испании всего 22 касания мяча — негусто для форварда, но почти все касания с толком. И он не отлынивал от черновой работы, карауля шансы впереди, а регулярно отходил назад, чтобы помогать срывать разгоняющиеся испанские атаки, и однажды обокрал Ламина Ямаля. Нуну Мендеш, может, и был первым из португальских героев, но уж следом за ним точно расположился Роналду, даже несмотря на пропуск овертайма и серии пенальти.

После этого финала, этого розыгрыша Лиги наций смешно было вспоминать, как воспринимали его совсем недавно.

О том, что Криштиану Роналду пора уступать дорогу молодым, говорили после катарского чемпионата мира 2022 года, на котором в обоих матчах play-off — со швейцарцами и марокканцами — он не попал в основу, поскольку выглядел слегка чужеродным элементом в сборной.

А во время прошлогоднего европейского первенства в тренде были рассуждения о том, что отправившийся наслаждаться большими деньгами и минимальными тренировочными нагрузками в Саудовскую Аравию, в клуб «Ан-Наср», Роналду — это не актив, а скорее беда нового тренера португальцев Роберто Мартинеса: почему-то продолжает верить в собственную незаменимость, в то, что лучше него по-прежнему никого нет, но играет в основном на себя, а из состава не выкинешь — чересчур особенная фигура. В общем, хуже, чем чемодан без ручки.

Но сейчас-то ощущения совсем иные. Они настаивают на том, что постепенно Мартинес нашел для Криштиану Роналду подходящую роль, а тот научился соизмерять амбиции с возможностями, не такими грандиозными, как раньше, но все еще достаточными для того, чтобы португальскую сборную невозможно было представить обходящейся без него, уже к тому моменту 41-летнего, в следующем году на чемпионате мира в Северной Америке.

Алексей Доспехов