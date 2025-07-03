ФАС отменила конкурс на установку рекламных конструкций в Курске

Курское УФАС отменило «многолотовый» конкурс на установку и эксплуатацию наружных рекламных конструкций в облцентре. Такое решение было принято после рассмотрения жалобы одного из участников рынка на действия городского комитета архитектуры и градостроительства как заказчика на торгах. Ее признали обоснованной, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При рассмотрении жалобы УФАС установило, что организатор конкурса выделил такие критерии оценки заявок участников, при которых победителем становится тот, кто заявился на торги раньше конкурента. По мнению представителей ведомства, это ограничивает состязательность в ходе процедуры и не отвечает целям ее проведения (пополнение бюджета Курска).

Также на конкурс были выставлены рекламные места с действующими конструкциями и обремененные обеспечительными мерами в виде судебного запрета на демонтаж объектов.

Мэрии Курска вынесли предупреждение о необходимости устранения причин и условий, повлекших проведение «незаконных торгов». А также — предписали исключить из постановления о порядке проведения таких конкурсов пункты, «содержащие дискриминационные условия и ограничивающие конкуренцию».

В начале этой недели врио губернатора Курской области Александр Хинштейн поручил отменить указанный конкурс и изменить условия его проведения. «У меня это вызывает ощущение договорняка. Есть практика других регионов, где подобные торги отменялись как незаконные»,— сказал глава региона.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова