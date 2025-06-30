Хинштейн поручил отменить торги на размещение рекламных конструкций в Курске

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на оперативном заседании облправительства поручил отменить конкурс на размещение и эксплуатацию рекламных конструкций в облцентре и изменить условия его проведения. Глава региона считает неправильными текущие правила торгов, по которым приоритет отдается тому подрядчику, который подал заявку первым, а не тому, который предложил большую сумму.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: правительство Курской области Фото: правительство Курской области

«В формуле комитета градостроительства и архитектуры есть максимальный ценовой порог, после которого каждому участнику будет насчитываться одинаковое количество баллов, безотносительно того, какую сумму он предложил. У меня это вызывает ощущение договорняка. Есть практика других регионов, где подобные торги отменялись как незаконные. Если не найдутся основания для отмены конкурса, я буду обращаться в ФАС и прокуратуру»,— сказал врио губернатора.

Господин Хинштейн добавил, что новые условия должны будут заключаться в том, что предпочтение будет отдаваться подрядчикам, предложившим «лучшие условия для бюджета». Также, по данным главы региона, в Курске уже размещены «сотни» незаконных рекламных конструкций. Врио губернатора поручил их в ближайшее время демонтировать.

Егор Якимов