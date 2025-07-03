Набиуллина: ЦБ не будет инвестировать в такой рискованный актив как криптовалюты

Центробанк не планирует инвестировать в криптовалюту, потому что это рискованный актив, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. ЦБ также выступает против использования криптовалюты для расчетов внутри России.

Госпожа Набиуллина отметила, что использование цифровой валюты приемлемо во внешнеэкономической деятельности и квалифицированными инвесторами. «Учитывая наше отношение к ним как к рискованным и волатильным активам, мы, конечно, не рассматриваем то, что мы можем в это инвестировать как Центральный банк»,— пояснила она на Финансовом конгрессе ЦБ (цитата по ТАСС).

В марте ЦБ призвал запустить в России торги криптовалютой в рамках экспериментального правового режима сроком на три года. С мая квалифицированным инвесторам стали доступны финансовые инструменты, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. ЦБ описал ключевые правила размещения таких инструментов: организаторы торгов получают право допускать такие ценные бумаги к обращению, доверительные управляющие — включать такие активы в договоры ДУ, а операторы информационных систем — организовывать выпуски ЦФА.

Подробности — в материале «Ъ» «С биткойна возьмут производные».