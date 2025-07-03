обновлено 15:11
Набиуллина о вероятном снижении ключевой ставки в июле и банковском кризисе
Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июле
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ РФ допустила возможность снижения ключевой ставки на заседании в июле, рассказала о влиянии предыдущего снижения на экономику РФ и отвергла опасения в банковском кризисе. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
О ключевой ставке
- ЦБ в июле обновит прогнозы по инфляции и траектории ключевой ставки.
- Скорее всего ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки. Будет обсуждаться шаг снижения.
- ЦБ видит замедление инфляции, причем устойчивое.
- ЦБ будет поступать поступать очень осторожно, в соответствии с данными. Ничего не гарантировано.
- Влияние прошлого снижения ставки уже есть, оно отражается в рыночных ставках до 20%.
- Снижение ставки на 1 пп. предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий.
О банковском секторе
- Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны. Все эти плохие кредиты покрыты резервами.
- Банковская система хорошо докапитализирована.
- Видим незначительный рост проблемных активов у банков, но оно небольшое.
- Прибыль банков сопоставима с прибылью прошлого года.
- ЦБ видит снижение заявок на реструктуризацию кредитов.
- ЦБ пока не получал заявок на возвращение иностранных банков в РФ.
О криптовалютах
- ЦБ не будет инвестировать в такой рискованный актив как криптовалюты.
- Банк России выступает против использования криптовалюты для расчетов внутри России.