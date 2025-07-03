Набиуллина о вероятном снижении ключевой ставки в июле и банковском кризисе

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ РФ допустила возможность снижения ключевой ставки на заседании в июле, рассказала о влиянии предыдущего снижения на экономику РФ и отвергла опасения в банковском кризисе. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О ключевой ставке

ЦБ в июле обновит прогнозы по инфляции и траектории ключевой ставки.

Скорее всего ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки. Будет обсуждаться шаг снижения.

ЦБ видит замедление инфляции, причем устойчивое.

ЦБ будет поступать поступать очень осторожно, в соответствии с данными. Ничего не гарантировано.

Влияние прошлого снижения ставки уже есть, оно отражается в рыночных ставках до 20%.

Снижение ставки на 1 пп. предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий.

О банковском секторе

Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны. Все эти плохие кредиты покрыты резервами.

Банковская система хорошо докапитализирована.

Видим незначительный рост проблемных активов у банков, но оно небольшое.

Прибыль банков сопоставима с прибылью прошлого года.

ЦБ видит снижение заявок на реструктуризацию кредитов.

ЦБ пока не получал заявок на возвращение иностранных банков в РФ.

О криптовалютах