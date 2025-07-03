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обновлено 15:11

Набиуллина о вероятном снижении ключевой ставки в июле и банковском кризисе

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в июле

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ РФ допустила возможность снижения ключевой ставки на заседании в июле, рассказала о влиянии предыдущего снижения на экономику РФ и отвергла опасения в банковском кризисе. Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

О ключевой ставке

  • ЦБ в июле обновит прогнозы по инфляции и траектории ключевой ставки.
  • Скорее всего ЦБ будет рассматривать снижение ключевой ставки. Будет обсуждаться шаг снижения.
  • ЦБ видит замедление инфляции, причем устойчивое.
  • ЦБ будет поступать поступать очень осторожно, в соответствии с данными. Ничего не гарантировано.
  • Влияние прошлого снижения ставки уже есть, оно отражается в рыночных ставках до 20%.
  • Снижение ставки на 1 пп. предотвратило нарастание жесткости денежно-кредитных условий.

О банковском секторе

  • Опасения о банковском кризисе в России абсолютно необоснованны. Все эти плохие кредиты покрыты резервами.
  • Банковская система хорошо докапитализирована.
  • Видим незначительный рост проблемных активов у банков, но оно небольшое.
  • Прибыль банков сопоставима с прибылью прошлого года.
  • ЦБ видит снижение заявок на реструктуризацию кредитов.
  • ЦБ пока не получал заявок на возвращение иностранных банков в РФ.

О криптовалютах

  • ЦБ не будет инвестировать в такой рискованный актив как криптовалюты.
  • Банк России выступает против использования криптовалюты для расчетов внутри России.

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