Набиуллина назвала необоснованными опасения насчет банковского кризиса в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что опасения насчет банковского кризиса в России совершенно необоснованны. При этом она признала, что запас капитала, который оценивается 8 трлн руб., неравномерно распределен по банковской системе. Она добавила, что в ЦБ фиксируют увеличение проблемных активов, пусть этот рост и незначителен.

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Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Банковская система хорошо капитализирована... Видим определенное увеличение, но очень незначительное, доли проблемных активов, как и в рознице, так и в корпоративном секторе,— сказала госпожа Набиуллина, — но оно небольшое».

Госпожа Набиуллина сообщила об этом на Финансовом конгрессе Банка России. Также сегодня она заявила, что Центробанк с большей вероятностью рассмотрит снижение ключевой ставки, если сохранятся текущие тенденции в экономике. По ее словам, ЦБ видит замедление инфляции в стране.

Главные заявления госпожи Набиуллиной — в подборке «Ъ».