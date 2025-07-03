ЦБ допустил снижение ключевой ставки в июле

Центробанк (ЦБ) с большей вероятностью рассмотрит снижение ключевой ставки в случае сохранения текущих тенденций в экономике. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ. Следующее заседание совета директоров регулятора пройдет 25 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам госпожи Набиуллиной, замедление инфляции происходит быстрее прогноза ЦБ. В этом месяце этот прогноз планируется обновить, в том числе по траектории ключевой ставки. «Скорее всего, если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались, то с большей вероятностью будем рассматривать снижение ставки, скорее, будет обсуждаться шаг этого снижения»,— сказала глава ЦБ на брифинге (цитата по ТАСС).

Вопреки многим прогнозам аналитиков, в июне совет директоров ЦБ впервые с сентября 2022 года снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, с 21% до 20%. Регулятор обосновал это шаг тем, что инфляционное давление снижается, а экономика возвращается к росту. Минэкономики просит ЦБ смягчить денежно-кредитную политику. К снижению ключевой ставки также призвал глава Сбербанка Герман Греф.

О позиции ЦБ — в материале «Ъ» «Ставку склоняют к снижению».