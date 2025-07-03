ЦБ отметил снижение спроса на реструктуризацию кредитов

В последние месяцы наблюдается спад спроса и числа заявок на реструктуризацию кредитов. Тенденцию отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«У каких-то банков, может быть, выросли, но в целом по банковской системе снижаются»,— уточнила госпожа Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса ЦБ (цитата по ТАСС).

В первом квартале 2025 года, по данным регулятора, объем реструктуризированных кредитов граждан достиг 265 млрд руб., максимума за четыре года. По сравнению с четвертым кварталом 2024-го объем увеличилось в 1,5 раза. Одновременно с этим число операций по реструктуризации за квартал выросло всего на 0,6%, до 357 тыс.

Подробности — в материале «Ъ» «Заемщики не справляются с долгами».