Заемщики не справляются с долгами

В первом квартале объем реструктуризированных кредитов граждан достиг 265 млрд руб., максимума с начала 2022 года. Одновременно вырос средний размер такого кредита. Эксперты считают, что наибольший вклад в этот скачок показателя внесли ипотечные заемщики, которые стали активнее обращаться за реструктуризацией. При этом аналитики видят потенциал роста спроса на реструктуризацию на фоне высоких ставок, а также последствий кредитного бума прежних лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Объем реструктуризированных кредитов населения в первом квартале достиг 265 млрд руб., максимума за четыре года. Это следует из обзора Банка России, опубликованного 20 мая. По сравнению с четвертым кварталом 2024 года объем увеличился в 1,5 раза, за год — в 2,3 раза. При этом количество реструктуризированных кредитов за квартал выросло всего на 0,6%, до 357 тыс., а за год — в 1,6 раза. В результате средний размер такого кредита вырос с 0,5 млн до 0,74 млн руб.

Как отмечено в обзоре ЦБ, «сохранилась тенденция к росту спроса на реструктуризацию со стороны как физических лиц, так и субъектов МСП, что обусловлено ростом числа заемщиков, имеющих проблемы с обслуживанием задолженности». В частности, доля просроченных на 90 дней и более розничных кредитов выросла с 7,7% в апреле 2024 года до 10,5% на 1 апреля 2025 года. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на банковском форуме «Эксперт РА», состоявшемся 20 мая. По ее словам, рост просроченной задолженности в розничном кредитовании обусловлен активной выдачей кредитов банками с конца 2023 года, после повышения ставок.

Вместе с тем в обзоре ЦБ отмечается, что доля одобрения реструктуризаций кредитов гражданам в первом квартале продолжала сокращаться и достигла 28,3% от общего объема рассмотренных заявок. По состоянию на конец декабря 2023 года доля одобренных реструктуризаций составила 41,1%. «Основной причиной отказов в предоставлении кредитных и ипотечных каникул является отсутствие подтверждения ухудшения жизненной ситуации»,— отмечается в обзоре. В рамках собственных программ банки отказывают в изменении условий кредитных договоров, в частности, из-за непредставления заемщиком подтверждающих документов, кроме того, заемщики часто сами отказываются от реструктуризации, указывает регулятор.

Рост средней суммы реструктурированных кредитов эксперты связывают с кредитной активностью банков в предыдущие годы. В частности, по данным Frank RG, к концу лета прошлого года объем выдачи кредитов наличными находился вблизи исторических максимумов, превышая 600 млрд руб. в месяц. Как отмечает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов, «статистика недостаточно детализирована, чтобы делать точные выводы, но к росту средней суммы могло привести и учащение случаев, когда потребность в реструктуризации возникает по ипотечному кредиту». В ипотечном сегменте, по его словам, еще не наблюдалось существенного роста просрочки, но фактическое ухудшение портфеля как раз может предваряться реструктуризациями и заявками на них. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков указывает на рост на 80% объемов реструктуризаций по ипотечным каникулам.

По мнению аналитиков, в ближайшее время велика вероятность, что рост объемов реструктуризаций кредитов граждан продолжится. По словам управляющего директора рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константина Бородулина, в настоящее время на динамику кредитования существенное влияние оказывают как высокие процентные ставки, сократившие спрос на кредитные продукты со стороны потребителей, так и регуляторные ограничения, повлиявшие на риск-политику банков. Несмотря на снижение, ставки по кредитам остаются высокими: сроком до года — 28% годовых, сроком свыше года — более 20% годовых.

Кроме того, рефинансировать кредиты в условиях высоких ставок практически невозможно, отмечают эксперты, поэтому объемы реструктуризаций продолжат расти, если банки не скорректируют свои программы в сторону ужесточения условий. «Реструктуризация кредитов хорошим клиентам более выгодна банку, чем выход их на просрочку, но в этом случае банк откладывает выплаты на потом, а когда таких клиентов становится много и новые хорошие кредиты выдаются с трудом, заработок уменьшается, тогда он вынужден будет ужесточать подход к реструктуризации»,— резюмировал господин Войлуков.

Максим Буйлов