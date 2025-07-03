Стоимость биткойна превысила $110 тыс. впервые с 11 июня

Стоимость биткойна на платформе Binance превысила отметку в $110 тыс впервые с 11 июня. По данным торговой площадки на 12:45 мск, курс криптовалюты составил $110 152. После этого показатель снизился до $109,9 тыс. По данным CoinMarketCap, средняя стоимость биткойна за сегодня — $109 904. За сутки он подорожал на 2,03%.

Первый раз стоимость криптовалюты оказалась выше $110 тыс. 22 мая. До этого рекорд стоимости биткойна был установлен полгода назад: 20 января на бирже Coinbase цена достигла $109 359, а на Binance — $109 588.

4 июня на Мосбирже стартовали операции с фьючерсами на индекс криптовалюты. Покупать и продавать их могут только квалифицированные инвесторы.

Подробности — в материале «Ъ» «Крипта в законе».