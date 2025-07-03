Впервые над Тольятти подавлен системой РЭБ украинский беспилотник
Сегодня, 3 июля, над территорией Тольятти был подавлен системой РЭБ беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.
Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ
Господин Сухих попросил тольяттинцев сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет»,— заявил глава Тольятти.
На запрос «Ъ-Волга», связана ли эта информация с появившимся в социальных сетях сообщением о взрыве в районе лодочной станции «Ладья», в администрации Тольятти попросили обратиться в правоохранительные органы.
В полиции комментировать информацию отказались.
Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что 3 июля в Самарской области средствами ПВО были сбиты два украинских беспилотника.
Над Тольятти БПЛА до сегодняшнего дня не летали.