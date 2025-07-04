Все зло от детей

В прокат вышел фильм ужасов «Одни из нас». Безликое название, данное в России фильму американской постановщицы Дестри Эллин Спилберг «Пожалуйста, не кормите детей» («Please Don't Feed the Children»), не добавляет ему привлекательности. Но и сам фильм с отнюдь не оригинальными идеями и топорным режиссерским почерком нисколько не впечатлил Андрея Плахова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помочь подросткам-беглецам берется симпатичная поначалу Клара (Мишель Докери, в центре)

Фото: Русский Репортаж Помочь подросткам-беглецам берется симпатичная поначалу Клара (Мишель Докери, в центре)

Фото: Русский Репортаж

Если вы носите фамилию Спилберг, а папу зовут Стивен, есть шанс, что вашу первую режиссерскую работу посмотрят хотя бы из любопытства. А вдруг перед нами еще один случай после Софии Копполы, когда талант не совсем отдыхает на отпрысках. Дочери великих и знаменитых режиссеров в последнее время решили осчастливить человечество и дружно пустились по стопам отцов: у одной фамилия Кроненберг, у другой Шьямалан. Но, похоже, 28-летняя Дестри Эллин Спилберг вообще не задумывалась, взяв за основу своего полнометражного дебюта сценарий Пола Бертино, тоже дебютанта. Как пишет в сети один из зрителей, такое впечатление, будто его сочиняли старшеклассники, обкурившиеся травки и испытывающие нехватку наличных. Другой интернет-пользователь добавляет: в фильме столько сюжетных дырок, что покраснел бы даже сыр.

Писался «дырявый» сценарий по следам недавней пандемии, когда ковид приводил к смерти стариков, протекая у молодежи практически бессимптомно. В фильме примерно так же, только дети становятся переносчиками новой инфекции, превращающей взрослых в каннибалов. В Америке, уже пережившей апокалипсис и влачащей жалкое существование на руинах цивилизации, происходит отлов бездомных детей: их заключают в лагеря, а беглецов истребляют. Мэри (Зои Маргарет Коллетти) с пятью другими сиротами устремляется к границе, где выстроена (не Трампом ли?) неприступная стена, но, по слухам, есть тоннель, через который можно вырваться в более благоприятную страну. Ведь где-то, рассуждают подростки, «должно быть не настолько погано, как здесь».

Нехитрая помесь постапокалиптической антиутопии, подростковой авантюрной романтики и треш-зомби-хоррора вскоре вместе с юными героями оседает в замкнутом пространстве одиноко стоящего дома. Его хозяйка Клара (Мишель Докери), женщина с доброй улыбкой и винтовкой за спиной, помогает беглецам, кормит самодельным печеньем, немного странным на вкус. Намерения этой ведьмы из сказок братьев Гримм и причины ее дальнейшего безобразного поведения проясняются по ходу действия, еще одним участником которого оказывается чернокожий чиновник службы контроля несовершеннолетних (Джанкарло Эспозито). Их с Кларой объединяет общее горе — потеря родных детей, но один вроде как пытается сохранить человеческий облик, другая же обретает оскал психопатии и вселенского зла. Не ведитесь, граждане, на добрую улыбку, совы не те, чем кажутся.

Даже если принять начальные условия игры, трудно поверить, что ватага юнцов, прошедших огонь, воду и медные трубы, не в состоянии вшестером справиться с одной обезумевшей теткой. Вторая половина фильма напоминает железнодорожную катастрофу: уже никем не управляемый состав несется к финалу, чтобы окончательно разбиться о смысловые нестыковки и словесные банальности. Изъясняются герои канцелярскими фразами: «Вы с дочерью так же обращались? Если да, то учтите, она должна была вас ненавидеть». Или высокопарными клише: «Я не знаю, что значит взрослеть. Мы просто становимся старше, и все, что нам дорого, кто-то обязательно отбирает. Мы теряем тех, кого любим. И поэтому за тех, кто рядом, надо держаться изо всех сил как можно дольше». Зато, разумеется, в фильме выдержан безупречный межрасовый баланс и соблюдены все правила инклюзивности.

Даже несмотря на клановые связи и приманку фамилии, картина Спилберг так и не получила театрального проката в Америке. После премьеры на фестивале фантастического кино в каталонском городе Сиджесе она была выпущена в США на интернет-платформе Tubi. А, кроме России, на нее пока польстился только Таиланд.

Андрей Плахов