Андрей Чапанов покинул пост главы орловского СКР

Пост и. о. начальника управления СКР по Орловской области покинул Андрей Чапанов. Согласно сайту тамбовского ведомства, он вернулся на должность замглавы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, орловское управление в качестве и. о. возглавил Константин Баранов. Он руководит вторым отделом по расследованию особо важных дел, до этого был главой объединенного отдела по расследованию особо важных дел. Кроме того, господин Баранов возглавлял Орловский межрайонный следственный отдел.

В орловском управлении СКР «Ъ-Черноземье» не назвали причину кадровых изменений, добавив, что соответствующие решения принимают в центральном аппарате ведомства.

10 декабря стало известно об отставке начальника орловского СКР Петра Юдина. На следующий день его место занял господин Чапанов. В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что господин Юдин перешел на пост первого заместителя начальника ведомства в Пензенской области. Эту должность полковник юстиции занимает до сих пор.

В начале года в отставку также ушел замначальника орловского СКР Альберт Абрамян. По данным «Ъ-Черноземье», он вышел на пенсию. Судя по сайту ведомства, замену ему еще не нашли.

Алина Морозова