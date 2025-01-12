Экс-глава орловского СКР назначен первым замначальника пензенского ведомства

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», экс-руководитель управления СКР по Орловской области Петр Юдин назначен на должность первого заместителя начальника аналогичного ведомства в Пензенской области. Он уже указан на сайте пензенского управления СКР в новом статусе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Юдин (впереди, в центре) и сотрудники управления СКР по Орловской области

Фото: управление СКР по Орловской области Петр Юдин (впереди, в центре) и сотрудники управления СКР по Орловской области

Фото: управление СКР по Орловской области

Петр Юдин возглавлял управление СКР по Орловской области с октября 2021-го. О его возможной отставке стало известно в декабре 2024 года. С 11 декабря и.о. руководителя орловского СКР был назначен Андрей Чапанов, последние полтора года работавший заместителем начальника аналогичного ведомства в Тамбовской области.

Петру Юдину 59 лет. В 1997 году был назначен заместителем прокурора Саранска (Республика Мордовия) по следствию. С 1998-го по 2007 год работал прокурором-криминалистом следственного управления прокуратуры Республики Мордовия, прокурором Ромодановского района Мордовии. В 2007 году назначен старшим помощником руководителя управления СКР по Мордовии по кадрам, в 2011-м стал руководителем отделения кадров, а затем замруководителя всего управления.

Мария Старикова