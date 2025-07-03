«Башнефть» выплатит 26 млрд руб. дивидендов за 2024 год

Акционеры «Башнефти» утвердили выплату дивидендов по итогам 2024 года из расчета 147,31 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. В общей сложности на выплаты направят 26,167 млрд руб. Из них 21,779 млрд руб. — на обыкновенные акции, 4,388 млрд руб. — на префы, следует из сообщения на портале раскрытия информации. 14 июля выбрано датой определения лиц, имеющих право на получение дивидендов.

ПАО АНК «Башнефть» входит в «Роснефть», 25% акций «Башнефти» принадлежит Башкирии. Компания занимается нефтедобычей и нефтепереработкой, розничной продажей нефтепродуктов, она ведет деятельность более чем в 20 регионах России и за рубежом. По итогам 2023 года «Башнефть» выплатила дивиденды в размере 249,69 руб. на акцию, или суммарно 36,915 млрд руб. В 2024 году чистая прибыль компании по МСФО снизилась на 41% в годовом выражении, до 104,7 млрд руб.

Какие еще компании одобрили выплаты акционерам — в материале «Ъ» «Щедры на дивиденды».