Щедры на дивиденды

Похоже, в 2025 году на мировом рынке будет поставлен новый рекорд по размеру дивидендных выплат. По оценке Janus Henderson, суммарный объем таких платежей превысит $1,83 трлн. В числе лидеров по выплатам будут и российские компании, которые, судя по опросу «Денег», выделят своим акционерам суммарно 4–4,8 трлн руб. Крупнейшие выплаты ожидаются от Сбербанка и ЛУКОЙЛа, которые в сумме могут заплатить до 1,5 трлн руб. Лучшую дивидендную доходность обещают показать компании, завершившие процесс редомициляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мировые инвесторы обеспокоены проводимой президентом США Дональдом Трампом внешней политикой. Это ведет к пересмотру их ожиданий относительно темпов роста мировой экономики и прибылей компаний, что ведет к снижению спроса на акции. 17 апреля рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 0,4 процентного пункта (п. п.), до менее 2%. Сильнее всего были снижены прогнозы по США и Китаю — на 0,5 п. п., до 1,2% и менее 4% соответственно. Портфельные менеджеры, опрошенные аналитиками Bank of America (BofA), стали скептически смотреть на перспективы роста прибылей компаний. 80% респондентов предположили, что в ближайшие 12 месяцев прибыли глобальных компаний снизятся. Это худший показатель с октября 2022 года.

В сложившихся условиях одним из немногих позитивных факторов, который способен поддержать интерес к акциям, являются высокие дивиденды, которые готовы платить мировые компании своим акционерам. Согласно мартовскому докладу Global Dividend Index, подготовленному британо-американским инвестфондом Janus Henderson, в 2025 году мировые компании направят на дивиденды $1,83 трлн, что на 5% выше результата 2024 года. Одной из причин устойчивого роста выплат в инвестфонде считают их большую устойчивость в сравнении с чистой прибылью в разные периоды экономических циклов. «Компании могут по своему усмотрению определять, какую сумму они распределяют между акционерами, поэтому потоки дивидендных доходов гораздо менее изменчивы»,— говорят эксперты.

Российский рынок

Большинство опрошенных «Деньгами» аналитиков с осторожностью высказываются о перспективах дивидендных выплат российских компаний. В УК «Альфа-Капитал» и УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» заявили об ожиданиях символического уменьшения суммарных выплат год к году на 2–2,5%, в SberCIB Investment Research не исключают падения более чем на четверть, до 3,8 трлн руб. Лишь директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников ждет повышения суммарных дивидендов с 4,6 трлн до 4,8 трлн руб.

Пик выплат По оценке «Эйлер Аналитические Технологии», в первом квартале крупнейшие публичные компании могли выплатить около 430 млрд руб. дивидендов, во втором квартале будет выплачено уже около 884 млрд руб., в третьем квартале — около 1,7 трлн руб. и еще около 1 трлн руб.— в четвертом. «Пик выплат дивидендов традиционно приходится за третий квартал, так как многие крупные компании в этот период выплачивают годовые дивиденды. В то же время в первом и четвертом кварталах компании, как правило, ограничиваются промежуточными дивидендами за квартал или полугодие»,— объясняет сезонность Денис Иконников.

В расчетах 2025 года учитывались только дивиденды компаний, деятельность которых мы анализируем или по которым мы учитываем консенсус-прогноз (74 эмитента), отмечает аналитик SberCIB Investment Research Денис Иконников. В 2024 году на эти компании пришлось около 95% от общего объема выплат. «С учетом организаций, деятельность которых не анализируется экспертами банка, в 2025 году объем дивидендных выплат компаний на Московской бирже может достичь 4 трлн руб.»,— говорит господин Иконников. Но и этот результат второй по величине за все время существования российского фондового рынка. «Частично падение дивидендов в текущем году объясняется повышением ставки налога на прибыль, что повлияет на все компании, у которых дивидендная политика завязана на чистую прибыль»,— полагает начальник аналитического департамента «ТКБ Инвестмент Партнерс» Михаил Нестеров.

Давление на показатели оказывает и высокая ключевая ставка. В июле минувшего года Банк России приступил к повышению ставки и к ноябрю поднял ее с 16% до 21%, где она сохраняется и в апреле. «При таких ставках в приоритете многих компаний будет снижение долговой нагрузки и снижение коэффициента выплат»,— прогнозирует эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников.

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Нефтегазовый сектор

По традиции крупнейшими плательщиками дивидендов в России выступят нефтегазовые компании. По оценке «Эйлер Аналитические Технологии», такие компании в 2025 году выплатят акционерам почти 1,9 трлн руб., или почти 48% всех выплат за год. Это примерно на 20% ниже проведенных выплат компаний сектора в 2024 году. Падение показателя связано в первую очередь с ухудшением рыночной конъюнктуры с начала года. В частности, цена нефти марки Brent упала на 12%, до $65 за баррель. «Цены на нефть снизились из-за влияния торговых войн и роста добычи со стороны ОПЕК+. Дополнительное давление на результаты представителей сектора будут оказывать аномально сильный рубль и увеличение ставки налога на прибыль»,— полагают аналитики ФГ «Финам».

Крупнейшими плательщиками сектора, по мнению экспертов, станут ЛУКОЙЛ, «Роснефть» и «Газпромнефть». По оценке аналитика управляющей компании «Альфа-Капитал» Дениса Приходько, ЛУКОЙЛ за год направит на дивиденды порядка 700 млрд руб. (в 2024 году было 720 млрд руб.), «Роснефть» — 460 млрд руб. (568 млрд руб. годом ранее), «Газпромнефть» — 300 млрд руб. (339 млрд руб. в прошлом году). Снижение выплат на 10–22% не исключает и Михаил Нестеров. Аналитики ФГ «Финам» ждут высоких дивидендов от «Татнефти», «Транснефти» и «Башнефти».

Загадка «Газпрома»

Открытым остается вопрос выплат «Газпрома», который до 2023 года был одним из крупнейших плательщиков на рынке. В 2022 году эмитент первый и единственный на российском рынке заплатил более 1 трлн руб. По итогам 2023 года он не стал платить дивиденды, хотя опрошенные «Деньгами» аналитики таких выплат не исключали. Отказ от уплаты дивидендов, как считает Кирилл Таченников, был связан с нарушением долговой ковенанты, которая по итогам 2024 года придет в соответствие с дивидендной политикой. А потому он не исключает того, что компания заплатит за минувший год около 600 млрд руб. «Коэффициент долговой нагрузки (чистый долг/EBITDA в 2024 году) составил у "Газпрома" 2,1. По дивполитике при таком показателе менеджмент должен предложить совету директоров направить на дивиденды 50% скорректированной чистой прибыли»,— уверен Олег Решетников. Правда, он склоняется к выплатам 25% прибыли или 11 руб. на акцию, а суммарный объем дивидендов составит 250 млрд руб.

Как это было В 2024 году ведущие мировые компании заплатили акционерам в виде дивидендов $1,75 трлн, свидетельствуют оценки британской управляющей компании Janus Henderson. Это на 6,6% выше показателя 2023 года и лучший результат за все время наблюдений. «Во всем мире 88% компаний увеличили дивиденды либо сохранили их на прежнем уровне»,— отмечает в отчете Janus Henderson. Американские компании распределили в 2024 году рекордные $651,6 млрд, что на 8,7% больше, чем годом ранее. Выплаты эмитентов из Японии росли быстрее всего, на 15,5%, до небывалых $86 млрд. Дивиденды китайских компаний подскочили на одну шестую часть — до $62,7 млрд. Европейские дивиденды выросли на 5,6%, до $280 млрд. С 2022 года Janus Henderson перестала отслеживать дивидендную политику российских эмитентов. Оценки «Денег» свидетельствуют о том, что российский рынок был самым быстрорастущим и вошел бы в число самых щедрых. За 2024 год отечественные компании заплатили, по оценкам инвестбанка «Синара», около 4,6 трлн руб., что почти на треть выше показателя 2023 года. С учетом среднего курса за прошлый год на уровне 91,7 руб./$ в долларовом эквиваленте компании заплатили более $50 млрд. Это второй по величине результат среди развивающихся стран после Китая ($62,7 млрд) и десятый в мире. Более того, в топ-20 компаний по размеру выплаченных дивидендов мог войти Сбербанк, который с показателем $8,7 млрд (по курсу доллара в день закрытия реестра для получения дивидендов — 86,98 руб./$) разместился бы на 20-м месте, вытеснив с него Toyota Motor Corporation (около $8 млрд, по оценке «Денег»).

Окончательное решение по выплатам — за советом директоров компании и контролирующим акционером в лице государства. СД «Газпрома» проведет заседание по вопросу дивидендов 26 июня 2025 года. Однако еще в декабре 2024 года глава Минфина Антон Силуанов заявил, что на 2025 год ведомство не закладывало в бюджет дивиденды от «Газпрома». При этом он подчеркнул, что госкомпаниям стоит делиться своими финансовыми результатами с акционерами, но в тех случаях, когда эти деньги понадобятся самой компании, «проще оставить их в организации».

Сейчас же, как считают участники рынка, не тот случай, когда «Газпрому» стоит делиться с акционерами, так как свободный денежный поток компании меньше чистой прибыли. Михаил Нестеров называет несколько причин для отставания денежных потоков. На его взгляд, во-первых, уровень капиталовложений компании каждый год превышает амортизацию, во-вторых, большую часть процентных платежей «Газпром» капитализирует, тем самым завышая реальный уровень чистой прибыли относительно денежного потока. «В отсутствие положительного свободного денежного потока эмитент будет вынужден финансировать выплату дивидендов через привлечение нового долга по высоким ставкам»,— полагает господин Нестеров. Для выплаты 25% или 50% чистой прибыли в виде дивидендов, по оценке эксперта, «Газпрому» необходимо будет занять дополнительно примерно 300 млрд руб. или 600 млрд руб. Второй вариант — сократить капиталовложения примерно на 60–70%, что, по мнению Михаила Нестерова, представляется нереалистичной задачей.

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Сбербанк такой один

Вторым по значимости на рынке будет финансовый сектор, который, по оценке «Эйлер Аналитические Технологии», выплатит акционерам около 950 млрд руб., что заметно выше 2024 года. Основная причина — в высоких выплатах Сбербанка, крупнейшего банка России. Наблюдательный совет еще не рекомендовал объем выплат, но глава кредитной организации Герман Греф заявил 17 апреля, что банк может направить на выплату дивидендов за 2024 год не менее 50% чистой прибыли по МСФО, которая составила 1,58 трлн руб. Таким образом, суммарный объем выплат может составить 790 млрд руб., что на 5% выше прошлогоднего.

Высокие дивиденды аналитики ждут и от других представителей финансового сегмента: банка «Санкт-Петербург», Московской биржи и «Ренессанс Страхования». При этом лишь у последних, согласно прогнозу аналитиков, вырастут выплаты. Аналитики ФГ «Финам» считают, что Московская биржа заплатит акционерам 26,1 руб. на акцию (в сумме — более 59 млрд руб.), «Ренессанс Страхование» — 16,4 руб. на акцию (в сумме — 9,13 млрд руб.). Это в полтора и 4,6 раза выше выплат годом ранее, свидетельствуют оценки «Денег». В марте СД «Т-Технологий» рекомендовал выплатить акционерам дивиденды по результатам четвертого квартала 2024 года в размере 32 руб. на акцию, что почти втрое ниже выплат по итогам девяти месяцев минувшего года.

Металлурги

Главным разочарованием этого года, похоже, станет металлургическая отрасль, многие представители которой объявили о приостановке или продлении практики невыплат дивидендов. В феврале совет директоров «Северстали» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Речь идет только о выплатах за четвертый квартал, так как по итогам предыдущих трех кварталов акционеры получили в сумме 192 млрд руб. Со схожим предложением в марте выступил менеджмент ГМК «Норильский никель», а в апреле — СД ТМК.

О реинвестировании Лишь небольшая часть дивидендов вернется на фондовый рынок. По оценке аналитика SberCIB Investment Research Дениса Иконникова, из 3,8 трлн руб. дивидендов лишь около 600 млрд руб. придется на акции, которые находятся в свободном обращении и не заблокированы у иностранных инвесторов. Из этой суммы физические лица получат около 300 млрд руб., или 8% от общего объема дивидендных выплат. «Объемы реинвестирования дивидендов, вероятно, будут скромными в связи со все еще высокими ставками»,— считает господин Иконников.

Основная причина таких решений — уменьшение свободных денежных потоков на фоне падения цен на сырье. «Строительный сектор, являющийся одним из основных потребителей металлургической продукции, практически больше всего пострадал от высоких процентных ставок. Эти факторы напрямую негативно влияют на операционные результаты черных металлургов и уменьшают FCF (свободный денежный поток.— "Деньги"), что и ограничивает их дивидендный потенциал»,— отмечают аналитики ФГ «Финам». Выплаты в металлургическом секторе, по оценке Михаила Нестерова, сократятся на 353 млрд руб. По мнению аналитиков «Эйлер Аналитические Технологии», в сумме такие эмитенты заплатят акционерам около 553 млрд руб.

Лучший из лучших

Для инвесторов более важное значение имеет не размер выплат, а его отношение к цене акций, то есть дивидендная доходность. По оценке аналитиков, текущая дивидендная доходность индекса Московской биржи составляет 8–10% — это ниже уровня текущих ставок. Но на рынке есть и более щедрые компании. Рекордсменами по размеру дивидендной доходности в 2025 году, согласно данным аналитиков УК «ТКБ Инвестмент Партнерс», станут акции X5 Retail Group. Выплаты эмитента могут принести инвесторам доход на уровне 33,3% годовых. На втором месте — ЦИАН (25,5%), на третьем — привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (18,8%), далее идут МТС (17,6%) и HeadHunter (15,5%).

Рекордные выплаты X5 Retail Group («Корпоративный центр ИКС 5»), ЦИАН и HeadHunter связаны с завершением процесса переноса их бизнесов в российскую юрисдикцию, что позволяет им выплачивать специальные дивиденды. Головные холдинги этих компаний были зарегистрированы не в российской юрисдикции (обычно на Кипре или в Нидерландах (N.V.)) и с 2022 года были лишены технической возможности получать дивиденды с операционных «дочек» (которые фактически ведут операционную деятельность в России) и, соответственно, в свою очередь, распределять их дальше среди своих акционеров. Редомициляция (или в широком смысле — «переезд» головных компаний в российскую юрисдикцию) снимает инфраструктурные ограничения на выплату дивидендов. «Большая часть компаний после появления технической возможности для выплаты дивидендов осуществляет специальные выплаты — выплачивает дивиденды, накопленные за предыдущие три года (когда не было технической возможности к их выплате). В результате получаются очень высокие, но одноразовые выплаты»,— поясняет Михаил Нестеров.

В случае ЦИАН и HeadHunter абсолютный размер дивидендов невелик, соответственно 9 млрд руб. и 23 млрд руб. (данные УК «ТКБ Инвестмент Партнерс»). В случае «Корпоративного центра ИКС 5» выплата будет более существенной и оценивается экспертами управляющей компании на уровне 285 млрд руб., что поднимает эмитента на четвертое место среди крупнейших компаний по объему выплат после Сбербанка, ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

Компании с самыми большими дивидендными выплатами в 2025 году* Выйти из полноэкранного режима Компания Тип бумаг Тикер Цена акции (руб.) Число акций (млн штук) Капитализация (млрд руб.) Дивиденд в 2025 (NTM**, млрд руб.) Дивиденд в 2025 (NTM, руб./акция) Дивидендная доходность (%) X5 Retail Group ао*** Х5 3150 272 856 285 1048 33,30 ЦИАН ао CNRU 490 71 35 9 125 25,50 «Сургутнефтегаз» пр**** SNGSP 50.4 7702 388 73 9,50 18,80 МТС ао MTSS 205 1679 344 60 36 17,60 HeadHunter ао HEAD 2900 52 149 23 450 15,50 ЛУКОЙЛ ао LKOH 6200 693 4296 652 941 15,20 «Транснефть» преф пр TRNFP 1200 155 187 28 180 15,00 «Татнефть» ао TATN 611 2179 1331 185 85 13,90 Банк «Санкт-Петербург» ао BSPB 370 462 171 23 50 13,50 «Фосагро» ао PHOR 5800 130 751 100 771 13,30 «Ренессанс Страхование» ао RENI 110 557 61 8 14 12,70 Сбербанк ао SBER 283 21587 6109 777 36 12,70 Мосбиржа ао MOEX 186 2276 423 52 23 12,40 «Газпром нефть» ао SIBN 518 4741 2456 261 55 10,60 «Роснефть» ао ROSN 424 10598 4494 477 45 10,60 НМТП ао NMTP 9 19260 173 18 0,95 10,60 «ИнтерРАО» ао IRAO 45750 104400 352 37 0,35 10,50 «Новабев» ао BELU 470 126 59 6 45 9,60 «Ростелеком» ао RTKM 57 3270 186 16 5 8,80 «Новатэк» ао NVTK 1000 3036 3036 243 80 8,00 Открыть в новом окне Источник: оценка «ТКБ Инвестмент Партнерс». *На 9 апреля. **NTM (Next Twelve Months) — на ближайшие 12 месяцев. ***ао — обыкновенные акции. ****пр — привилегированные акции.

Решение за акционерами

До середины мая решение по дивидендам за 2024 год должны принять советы директоров (СД) большинства компаний, выплачивающих дивиденды. Но предложения СД — это всего лишь рекомендации. Решение, платить или не платить, принимается общим собранием акционеров. Инвесторам стоит помнить и о дате закрытия реестра акционеров, которые могут рассчитывать на дивиденды. Он устанавливается не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с даты принятия решения собранием о выплате дивидендов. Еще стоит учитывать режим расчетов на бирже Т+1, то есть если вы хотите получить дивиденды, то должны иметь акции не день в день, а за день до отсечки.

Василий Синяев