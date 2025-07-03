Британская медсестра могла убить в два раза больше младенцев, чем предполагалось

Признанной виновной в убийстве семи младенцев британской медсестре Люси Летби могут предъявить новые уголовные обвинения. Как сообщает The Guardian, Королевская прокурорская служба (CPS) получила от полиции Чешира «целую папку документов», якобы подтверждающих то, что она причастна к смерти еще нескольких младенцев и причинила вред большему числу младенцев, чем изначально считалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Cheshire Constabulary / AP Фото: Cheshire Constabulary / AP

По данным The Guardian, речь идет о смерти еще шести младенцев, и документация охватывает все годы работы Люси Летби медсестрой с 2012 по 2016 год. В CPS подтверждают получение документов и заверяют, что «внимательно изучат доказательства для принятия решения о том, могут ли быть предъявлены новые обвинения». Адвокаты женщины продолжают настаивать на ее невиновности, обещая подключить «целую армию признанных на международном уровне медицинских экспертов», если Летби предъявят новые обвинения.

Напомним, что Королевский суд Манчестера 21 августа 2023 года приговорил 33-летнюю медсестру неонатального отделения больницы имени графини Честерской в Честере Люси Летби к 15 пожизненным срокам. Суд пришел к выводу, что медсестра хладнокровно, с «крайней злобой, граничащей с садизмом» лишила жизни семерых младенцев и пыталась убить еще восьмерых. С января 2024 года Летби отбывает наказание в женской тюрьме Бронзфилда.

Подробнее о деле британской медсестры — в материале «Ъ» «Смерть не то, чем кажется».

Алена Миклашевская