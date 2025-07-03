Новое учебное заведение на Школьной улице в Петербурге построят за 2,5 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на выполнение работ по строительству новой школы в Приморском районе города. Общеобразовательное учреждение предполагается возвести в муниципальном округе №65 по адресу: Школьная улица, земельный участок 22.

Как стало известно «Ъ-СПб», городская администрация готова выделить на строительство школы на северо-западе Петербурга 2,5 млрд рублей. Согласно техзаданию, здание должно быть четырехэтажным, с подвальным этажом и бассейном. Школа будет рассчитана на 550 мест. Срок окончания выполнения строительно-монтажных работ, включая подписание акта приемки объекта капитального строительства — 29 января 2027 года, говорится в документах.

Заявки на конкурс принимаются до 27 июля 2025 года. Подведение итогов запланировано на 28 июля.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по данным Смольного, в прошлом году в Петербурге открыли 37 новых школ. В планах на 2025 год открытие еще 24 общеобразовательных учреждений.

Андрей Цедрик