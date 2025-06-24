Более 46% петербургских школьников поступают в колледжи после 9-го класса

В Петербурге 46,6% школьников поступают в колледжи после окончания 9-го класса, а после 11-го класса — 12%. Об этом сообщила председатель городского комитета по образованию Наталья Путиловская, представляя 24 июня доклад о выполнении госпрограммы «Развитие образования в СанктПетербурге» в 2024 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Также госпожа Путиловская рассказала, что в прошлом году в Петербурге открыли 57 детских садов и 37 новых школ. В планах на 2025 год открытие еще 27 детсадов и 24 школы.

Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие среднего профессионального образования в Санкт-Петербурге» в 2024 году составил 23,3 млрд рублей. Степень исполнения финансирования в настоящий момент достигла уже 99,9%, эффективность реализации — 99,5%.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что средний балл ЕГЭ по русскому языку упал в Петербурге до 63,2.

Артемий Чулков