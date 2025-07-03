Перевозчик Red Sea Airlines начал совершать рейсы из Екатеринбурга в Египет

Египетская авиакомпания Red Sea Airlines запустила рейсы из Шарм-эш-Шейха (Египет) в Екатеринбург, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

В Кольцово встретили первый прибывший самолет авиакомпании водной аркой. Рейсы Red Sea Airlines из Екатеринбурга в Египет будут выполняться по четвергам на Boeing 737-800. Чартерная программа, которую запустил международный туроператор One Click Travel, запланирована до 23 октября.

Напомним, Уральская ассоциация туризма (УАТ) прорабатывает возможность организации полетов из Екатеринбурга в Тегеран (Иран), Куала-Лумпур и Лангкави (Малайзия).

Ирина Пичурина