УАТ прорабатывает варианты полетов из Екатеринбурга в Тегеран и Малайзию

УАТ (Уральская ассоциация туризма) прорабатывает возможность организации полетов из Екатеринбурга в Тегеран (Иран), Куала-Лумпур и Лангкави (Малайзия). Об этом на встрече с журналистами рассказал президент УАТ Михаил Мальцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

Как сообщил господин Мальцев, в этом туристическом сезоне будет ощутима нехватка побережья в Анапе. При этом растет интерес к посещению Крыма, а в следующем году возможен рост интереса к отдыху на Азовском море. Михаил Мальцев прогнозирует рост цен на 18-20% на отдых в Турции, на 12% на зарубежные направления в целом, на 8-10% — на туры по России.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с 14 мая восстановит после пандемии рейсы в китайский Харбин, их будут осуществлять дважды в неделю, по средам и воскресеньям. По данным сайта авиакомпании, стоимость составит около 30 тыс. руб. С 23 мая авиакомпания возобновит ежедневные рейсы Екатеринбург — Махачкала, стоимость составит около 13 тыс. руб. Число рейсов в Пекин (Китай) увеличат до пяти в неделю.

Ранее в авиакомпании Red Wings сообщили, что летом запустят новые направления для полетов: Улан-Удэ, Абакан, Саранск, Элиста и Чита. С 4 июня авиакомпания организует прямые рейсы в Баку.

Подробнее о том, какие направления для отдыха выбирают уральские туристы — в материале «Марш к турецкому».

Анна Капустина, Анастасия Реутова