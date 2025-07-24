Сегодня исполняется 60 лет начальнику управления пресс-службы и информации президента РФ Андрею Цыбулину

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Фото: Пресс-служба президента РФ Андрей Цыбулин

Фото: Пресс-служба президента РФ

Его поздравляет генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов:

— Дорогой Андрей Михайлович! Не дадут мне соврать коллеги: даже когда мы обсуждаем с Вами самые серьезные рабочие вопросы, не обходится без смеха и шуток. В Вас какой-то стратегический запас позитива для всех российских СМИ! Я отметил это еще четверть века назад, когда бегал в кремлевском пуле, и это Ваше жизнелюбие с тех пор стало только красочнее. Сколько мы с Вами весело не спали ночей! Потому что утром или «Прямая линия с президентом», или парад Победы. А сколько еще не поспим! Сколько Вы показали мероприятий с участием главы государства — не счесть! А сколько не показали… Если перед командой «мотор» звучит осипший голос Андрея Цыбулина, это значит, он уже раздал все команды, всем дал нагоняй, проконтролировал все, что нужно, подготовил все с нуля и даже собственноручно поставил два БТР у сцены Гергиева в Цхинвале. Было ведь? Желаю, чтобы дальше было еще больше! Чтобы Ваша по-южному распахнутая душа и офицерская честь и дальше помогали служению России. А дома пусть всегда ждут уют и любовь. С юбилеем, дорогой Андрей Михайлович!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»