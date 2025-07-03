Доля «китайцев» в стоках подержанных авто у дилеров в Петербурге составила 13%

По состоянию на начало июля текущего года средняя доля автомобилей китайских марок в стоках подержанных машин у ведущих дилеров Санкт-Петербурга составляет 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал AutoRun SPb Фото: Telegram-канал AutoRun SPb

По данным Telegram-канала AutoRun SPb, самый большой объем предложения китайских авто с пробегом в Петербурге в настоящий момент у дилерских центров холдинга «Рольф» — более 130 единиц. В первой тройке по данному показателю также автосалоны «Максимум» и «Аларм-Моторс».

Автоэксперты отмечают, что лидерами среди китайских брендов по количеству предложений автомобилей с пробегом сейчас являются Chery и Geely. Они имеют наибольший объем в б/у стоке среди всех марок из Китая у шести петербургских автохолдингов. В то же время у двух дилеров на первой строчке по этому показателю находится Haval.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что продажи китайского автобренда Kaiyi в Петербурге за год сократились на 52%.

Андрей Цедрик